Fotbal

Etapa a doua a Ligii a III-a programează astăzi, pe Areni, primul derby județean al ediției de campionat 2018-2019, Foresta urmând să primească, de la ora 17.00, replica celor de la Șomuz Fălticeni. Pentru gruparea suceveană acesta este primul meci de campionat de la retrogradarea din eșalonul secund, de aceea „galben-verzii” sunt deciși să înceapă cu dreptul, mai ales că vin după eșecul din Cupa României, consemnat la mijlocul acestei săptămâni în detrimentul celor de la Bucovina Rădăuți.

„Sper să câștigăm duelul cu Șomuz Fălticeni și să debutăm în Liga a III-a cu un rezultat pozitiv. Am fost dezamăgiți de rezultatul din Cupa României, pentru că noi am fost cei care am controlat jocul. Rădăuțenii n-au fost mai buni decât noi, însă ăsta-i fotbalul. Am fost pedepsiți pe final pentru că n-am înscris din ocaziile pe care le-am avut”, a declarat Bogdan Tudoreanu, antrenorul secund al Forestei.

Chiar dacă sezonul oficial este abia la început, sucevenii au probleme destul de serioase cu accidentările, nu mai puțin de trei jucători fiind indisponibili pentru confruntarea de astăzi, este vorba de mijlocașul Teodor Lungu și de atacanții Andrei Mateiciuc și Robert Martin.

Șomuz vine pe Areni după eșecul din prima etapă, de pe teren propriu, cu CSM Focșani. Chiar dacă pauza de vară a fost lungă, lucrurile la Fălticeni au început să se așeze destul de târziu. Echipa pregătită de Radu Anania și Dan Dăscălescu a efectuat doar câteva antrenamente în intersezon, iar asocierea cu FC Botoșani a venit cu doar câteva zile înainte de startul campionatului. Faptul că fălticenenii n-au depășit încă perioada de căutări reiese din faptul că în această săptămână au mai fost transferați patru jucători, este vorba de Alin Scutariu, Cătălin Tacu și Marius Rață (de la Omnia Suceava) și Andrei Prisacaru (de la LPS Suceava).

Un handicap important pentru Șomuz în perspectiva duelului de pe Areni îl constituie absența a doi fotbaliști de bază. Fundașul George Neagoe a primit o etapă de suspendare după cartonașul roșu încasat în prima etapă, în vreme ce atacantul Vasile Padovei este accidentat.

5 lei va fi biletul de intrare la partida care va fi condusă la centru de Cosmin Roman, din Iași.