Canotaj

Canotorii din judeţul Suceava au reuşit din nou să confirme, de această dată la Campionatul Balcanic pentru juniori II, ce a avut loc zilele trecute în Bulgaria. La această competiţie, România a cucerit 4 medalii de aur, 8 medalii de argint şi 3 medalii de bronz, iar în clasamentul general pe naţiuni, ţara noastră s-a clasat pe locul 2, după Grecia, dar înaintea Turciei, Serbiei, Bulgariei (ţara gazdă), Macedoniei şi Bosniei-Herţegovina. În competiţia masculină, Viorel Georgel Iacob, antrenat la Clubul Sportiv Municipal Suceava de Ioan Despa, a reuşit să urce de două ori pe podium la prima sa competiţie internaţională din carieră, câştigând două medalii de bronz, una-n proba de dublu vâsle şi una la patru vâsle. Tot de la CSM Suceava, Lucian Onea a fost foarte aproape de podium şi s-a clasat de două ori pe locul patru în probele de patru rame şi 8+1, în proba regină aflându-se în barcă şi colegul său Darius Onea, ambii fiind la primul concurs internaţional. La Campionatul Balcanic a urcat pe podium şi Georgiana Moroşanu, sportivă antrenată la Clubul Sportiv Școlar „Nicu Gane” Fălticeni de Vasile şi Ana Avrămia. Georgiana a câştigat două medalii de argint în probele de patru vâsle şi 8+1.

„Sunt rezultate destul de bune, mai ales că cei trei sportivi de la CSM Suceava au debutat într-o competiţie internaţională. Georgel Viorel Iacob a reuşit să promoveze de la lotul naţional de juniori II la cel de juniori I şi cu siguranţă va mai urca pe podium în competiţiile din afara ţării. Mulţumim pentru sprijin Primăriei şi Consiliului Local Suceava, dar şi clubului CSM Suceava”, a declarat antrenorul secţiei de canotaj de la CSM Suceava, Ioan Despa.

Cosmin Pascari şi Alexandru Ciobîcă, de la CSM Suceava, luptă pentru medalii la europenele de tineret

În acest weekend vor intra în focurile competiţiei alţi doi canotori de la CSM Suceava, Cosmin Pascari şi Alexandru Ciobîcă, sportivi ce luptă pentru medalii la Campionatul European de Tineret, ce are loc în Belarus, acolo unde sunt şi alţi sportivi ce provin din judeţul nostru. Campion mondial de tineret şi european de seniori în acest an, Cosmin Pascari, alături de colegii din barca de patru rame, este favorit la medalia europeană de aur, în timp ce Alexandru Ciobîcă va lupta pentru un loc pe podium în cursa de dublu rame, probă în care a câştigat argintul la Campionatul Mondial de Tineret din acest an.

România va fi prezentă la Campionatul European de tineret cu 13 echipaje, 6 feminine şi 7 masculine, mai multe dintre ele fiind medaliate la mondialul din acest an.