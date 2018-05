Handbal

Municipiul Suceava găzduieşte pentru al doilea an consecutiv turneul final al Campionatului Naţional Universitar de handbal masculin, competiţie în care echipa Universităţii „Ştefan cel Mare” este campioana naţională şi europeană en-titre. După tragerea la sorţi de luni, ieri au avut loc meciurile din cele două grupe de câte trei echipe, iar astăzi sunt programate meciurile de clasament şi finala ce va stabili campioana naţională universitară din acest an.

Universitatea „Ştefan cel Mare” a picat într-o grupă mai dificilă, alături de echipele Universităţii „Ovidius” din Constanţa şi Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, formaţii ce au în componenţă jucători ce evoluează sau au evoluat în Liga Naţională, la fel ca şi sucevenii, sportivi până-n 30 de ani. Ieri dimineaţă, sucevenii au debutat în turneul cu o victorie în faţa Universităţii „Ovidius” din Constanţa, scor 37 – 24. Prima repriză a meciului a fost una mai echilibrată, în care echipa pregătită de Petru Ghervan, Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei n-a reuşit să se desprindă la mai mult de patru goluri, iar la pauză a condus la doar un gol, scor 15 – 14. Universitarii de la „Ştefan Cel Mare” au început în forţă repriza a doua şi au marcat de şase ori la rând, iar după 15 minute de joc aveau marcate 15 goluri şi doar trei primite, iar până la final au avut şi 15 goluri avans. Adrian Târzioru şi Gabriel Cotinghiu au fost cei mai buni marcatori ai Sucevei, cu câte 8 goluri fiecare, Cătălin Costea - 6, Mihai Sandu şi Gavriel Burlacu, câte 4 goluri fiecare, Andrei Olariu şi Andi Tofănel, câte două goluri, iar Florin Baican, Sebastian Polocoşer şi Alin Petrea, câte un gol.

Suceava a învins Bacău la capătul unui meci mai strâns decât cel cu Constanţa

Ieri, de la ora 13.00, în al doilea meci al grupei, Universitatea Suceava a trecut de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău la trei goluri diferenţă, 36 – 33, şi şi-a asigurat astfel un loc în finala pentru aur. Sucevenii au început în forţă acest meci şi-au condus cu 6 – 1 şi mai apoi cu 12 – 5, iar la pauză avea 19 – 14. În partea a doua, Bacăul a profitat de câteva greşeli şi ratări ale sucevenilor, venite şi pe un fond de relaxare şi oboseală, şi s-a apropiat la trei goluri în minutul 42, scor 29 – 26, dar sucevenii au gestionat bine finalul de meci şi s-au impus cu 36 – 33, după 50 de minute de joc, atât cât durează meciurile din grupe, cele de clasament urmând să aibă două reprize de câte 30 de minute fiecare. În acest meci, Adi Târzioru a marcat 10 goluri, Florin Baican - 9, Alin Petrea - 5, Mihai Sandu - 4, Gabriel Burlacu - 3, Cătălin Costea şi Gabriel Cotinghiu, câte două goluri, iar Andrei Olariu, un gol.

„În grupă am căzut cu două echipe puternice, Constanţa şi Bacăul, ce au în componenţă jucători profesionişti ce joacă în Liga Naţională şi-n Divizia A. Am avut parte de două meciuri tari, cu toate că dimineaţă ne-am desprins la un moment dat la o diferenţă mai mare. Cu Bacăul am avut un meci şi mai greu şi mă bucur c-am câştigat şi ne-am calificat în finală. Din câte am văzut, în meciul pentru titlul de campioană naţională vom întâlni o altă echipă cu jucători din primul eşalon, de la Vaslui şi Steaua, Universitatea din Piteşti. Cu siguranţă va fi o finală frumoasă şi spectaculoasă, în care vom da totul să câştigăm şi să ne apărăm titlul”, a explicat antrenorul Adrian Chiruţ.

În cealaltă grupă, în care meciurile s-au disputat la sala de sport a Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă” din Suceava, Universitatea din Piteşti a câştigat cu 18 – 17 în meciul cu Universitatea Transilvania din Braşov, iar în al doilea meci al zilei, braşovenii au trecut cu 37 – 20 de Academia de Poliţie „Al.I. Cuza” din Bucureşti. Aseară urmau să se desfăşoare şi ultimele două meciuri din grupe, Bacău – Constanţa şi Piteşti - Academia de Poliţie „Al.I. Cuza” din Bucureşti.

Astăzi, de la ora 12.30, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava va juca finala mare a competiţiei, cel mai probabil cu Universitatea din Piteşti.