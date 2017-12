Rugby

Lotul naţional de rugby al României pentru juniori sub 18 ani a încheiat zilele trecute al patrulea şi ultimul stagiu de pregătire centralizată din acest an. La trei dintre ele, inclusiv la ultimul cantonament desfăşurat la Snagov, a participat şi Rareş Prelucă, jucător descoperit şi format la Clubul Sportiv Şcolar din Gura Humorului, de antrenorul Florin Nistor. Jucător în prima linie a pachetului de înaintare, pe postul de pilier, Rareş Prelucă se află de aproximativ doi ani la loturile naţionale ale României, iar în acest moment face parte din lotul lărgit, de 32 de jucători, cu care se pregăteşte pentru Campionatul European de rugby în XV pentru juniori sub 18 ani.

„Mă bucur c-am reuşit să ajung la loturile naţionale, unde am parte de o experienţă frumoasă, ce mă ajută să mă dezvolt pe plan sportiv, dar şi emoţional, mai exact să-mi creez un caracter puternic. Aceste stagii de pregătire m-au făcut să-mi ajut mult mai mult echipa de club, iar colegii şi antrenorul să aibă încredere deplină în mine când intru în teren. Îmi doresc foarte mult să prind lotul pentru Campionatul European din Polonia şi pe viitor să ajung la naţionala de seniori, dar şi la un club foarte puternic”, a explicat humoreanul Rareş Prelucă.

În acest ultim stagiu al naţionalei au fost convocaţi 32 de jucători de la opt cluburi din ţară: CNE Cornu/CSA Steaua – 11 jucători, CSS 2 CNE Baia Mare – 8 jucători, CSS Bârlad – 2 jucători, CS Olimpia – 3 jucători, ACS Tomitanii – 4 jucători, CT Dinicu Golescu – 2, Gura Humorului - 1 şi CSM Bucureşti - 1. În acest ultim stagiu de pregătire pe 2017, lotul naţional sub 18 ani a făcut şi un antrenament comun cu lotul naţional sub 20 de ani.