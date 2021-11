Situație oficială

Județul Suceava se înverzește pe zi ce trece. Nu e vorba de natură, pentru că e aproape iarnă și frunzele foioaselor sunt deja căzute, ci de incidența cazurilor de COVID-19 în localitățile județului, care, după ce au fost „înroșite” de valul patru al pandemiei, după introducerea restricțiilor și după ce populația a luat aminte la pericolul care era considerat dispărut, au început să se vadă efectele.

Astfel, doar șase localități din județul Suceava mai sunt în „zona roșie” – Dorna Candrenilor, cu incidență de 6,39 la mie, Dorna Arini, cu 4,46 la mie, Drăgoiești, cu 3,46 la mie, Panaci, cu 4,52 la mie, Poiana Stampei, cu 4,41 la mie, și Vatra Dornei, cu 3,19 cazuri la mia de locuitori.

Municipiul Suceava a reușit să scadă de la o incidență de aproximativ 8 la mia de locuitori la 2,15 la mia de locuitori și ar putea intra curând în „zona verde”, la fel ca și Todirești (2,14) sau Udești (2,04), Mitocu Dragomirnei (2,07), Păltinoasa (2,11), Ciocănești (2,01) sau Calafindești (2,00).

La data de 18 noiembrie în județul Suceava sunt 949 cazuri de infecție Covid-19 în evoluție, incidența la nivelul județului fiind de 1,39, conform Prefecturii Suceava.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ-teritoriale, din cele 114 localități, 6 au zero cazuri, 15 au câte un caz în evoluție, 44 au sub cinci cazuri în evoluție, 27 au sub zece cazuri în evoluție,iar22 au peste zece cazuri în evoluție.

La aceeaşi dată se află în carantină 2.581 persoane, 105intrate în ultimele 24 de ore.

De asemenea, în izolare, în afara celor aflate în spital se află 995 persoane, din care 31 intrate în ultimele 24 de ore.

Numărul total de persoane testate până în prezent este de 417.387, în ultimele 24 de ore fiind testate 1.205 persoane.