Județul Suceava a revenit, de ieri, în zona verde, cu incidență sub 2 la mie

Veste bună

Județul Suceava a revenit, de luni, 15 noiembrie, în zona verde, fiind primul județ din țară care a scăzut sub incidența de 2 la mie în acest val 4. Luni au fost înregistrate 32 de cazuri noi de infectare și două persoane au fost reconfirmate pozitiv la retestare, din 373 de persoane testate. Incidența în județ este de 1,83 la mie.

În intervalul 14-15 noiembrie în spitalele din județul Suceava au fost internate 14 persoane cu Covid și au fost externate 7 persoane. În aceeași perioadă de referință au decedat 7 persoane ca urmare a infecției cu Covid-19.

Din totalul celor 614 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 125 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 26 pacienți sunt în zona tampon și 463 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid).

Din cei 125 pacienți diagnosticați Covid, 46 prezintă forme medii ale bolii, 61 au forme severe, 18 au forme grave și sunt internați în secția ATI (9 pacienți ventilați non-invaziv și 4 pacienți intubați, ventilați invaziv).

La Rădăuți sunt internați 76 pacienți cu Covid, din care 8 cu forme grave și 12 cu forme critice; Câmpulung Moldovenesc - 33 de pacienți, din care 10 cu forme grave; Gura Humorului - 17 pacienți; Siret - 9 pacienți; Vatra Dornei - 47 pacienți, din care 7 cu forme grave și 6 cu forme critice; Fălticeni - 39 de pacienți, din care 12 cu forme grave și 3 cu forme critice. La ATI Covid este un pat disponibil. În spitalele din județ sunt internați 346 de pacienți cu Covid.

În carantină sunt 3.177 persoane și în izolare, în afara celor aflate în spital, se află 1.285 persoane.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ-teritoriale, din cele 114 localități, doar o localitate nu are nici un caz activ, 12 au câte un caz în evoluție, 42 au sub cinci cazuri în evoluție, 32 au sub zece cazuri în evoluție, iar 27 au peste zece cazuri în evoluție.

La această dată în județ sunt 1.243 cazuri de infecție Covid-19 în evoluție. În municipiul Suceava incidența este de 2,75 la mie, în zona galbenă, cu 320 de cazuri active.

În țară luni au fost înregistrate 2.136 de cazuri noi, dintre care 37 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare, precum și 195 de decese, din care 16 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. 176 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 8 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 11 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Au fost raportate 16 decese anterioare intervalului de referință, survenite în județele Galați, Giurgiu, Iași, Mureș și în București, în lunile octombrie și noiembrie 2021. În intervalul de referință au fost raportate 179 de decese.

Din totalul de 195 de pacienți decedați, 180 erau nevaccinați și 15 vaccinați. Cei 15 pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 40-49 ani și peste 80 de ani. 14 dintre pacienții decedați vaccinați prezentau comorbidități, iar pentru un pacient nu au fost raportate comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu Covid-19 este de 15.189. Dintre acestea, 1.720 sunt internate la ATI. Din totalul pacienților internați, 289 sunt minori, 262 fiind internați în secții și 27 la ATI.