Situație

Conducerea Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava a informat Prefectura asupra prognozei asupra evoluției cazurilor de Covid-19 în județ. Astfel, specialiștii din cadrul Spitalului Suceava previzionează o creștere controlată a numărului de cazuri de Covid-19 până la 31 decembrie a.c.. Pe graficul prezentat, linia roșie reprezintă capacitatea maximă pe județ, iar linia albastră reprezintă situația zilnică a cazurilor. Linia albastră continuă este previziunea evoluției. Se vede că intersecția liniilor este după data de 31 decembrie a.c., ceea ce ar reprezenta, spun specialiștii, o evoluție controlată.

Deocamdată, numărul de pacienți cu Covid-19 internați în Spitalul de Urgență Suceava l-a depășit, marți, pe cel al pacienților non-Covid. Conform dateleor furnizate de Prefectura Suceava, marți erau internați în spitalul din Suceava 536 de pacienți, dintre care 232 de pacienți cu Covid-19, 75 de pacienți în zona tampon și 229 de pacienți cu alte afecțiuni (non-Covid). În ATI sunt 19 pacienți cu forme grave, dintre care 12 ventilați mecanic.

În spitalele din județ sunt internați la această dată 394 de pacienți diagnosticați cu Covid-19 și 101 pacienți suspecți de infecție cu noul coronavirus. În județ sunt 1.819 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție, dar a crescut la 6, din 114, numărul localităților care nu mai au la această dată nici un caz de Covid-19 în evoluție. Acestea sunt: Cârlibaba, Drăgușeni, Hârtop, Mușenița, Șerbăuți și Valea Moldovei.

Cea mai mare incidență cu focare o are Solca- 19,88 la mie (fără focare este de 3 la mie). Municipiul Suceava are 4 la mie cu focare și 3,96 fără focare. Incidență mare a cazurilor pozitive, între 4 și 5 la mie, au Pojorâta – 5,03 la mie (nu are focare); Siret – 4,68 la mie cu focare, 2,91 la mie fără focare; Rădăuți – 4,09 la mie cu focare, 3,90 fără focare; Panaci – 4,92 la mie (nu are focare); Crucea- 4,02 la mie (nu are focare).