Am vrut să am

Și am găsit,

De-a lungul timpului trecut,

Un bun prieten înfrățit.

Simțeam nevoia ca să am

Și tot timpul îmi doream,

Acest prieten devotat

Și de mine căutat.

Ce i-am cerut, El mi-a dat,

Bucurie am căutat,

Bucurie ce-o să fie

De acum în veșnicie.

Am crescut ca două flori,

Din aceiași rădăcină,

Ce ne este scumpa mamă

Buna prietenie.

Acest prieten devotat

Și de mine căutat,

Este Domnul Iisus Hristos

Cel Prea Sfânt și lăudat.

Protos. Grigorie (Mănăstirea Sihăstria Putnei)