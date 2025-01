Cioburi de metaforă

Mă bucur ori de câte ori reușesc să ajung la Mizil, loc de care mă leagă amintiri de neuitat și prietenii clădite, spontan, în marginea versului izvoditor de creații-pansament pentru suflete și gânduri aflate la răscruce de sentimente nedeslușite.

Anul acesta a fost serbarea majoratului cunoscutului Festival Internațional de poezie și epigramă ,,Romeo și Julieta la Mizil’’, un brand al orașului, iar drept urmare cei prezenți acolo au putut admira distinse personalități culturale care au onorat cu prezența acest important eveniment.

L-am reîntâlnit pe domnul profesor doctor în istorie Adrian Cioroianu, directorul Bibliotecii Naționale a României, prieten drag și - deja - epigramist talentat, care a reușit să atragă aprecierile și simpatia publicului prin atitudinea sa dezinvoltă, prietenoasă și printr-un fel de a fi străin de fițele unora pentru nasurile cărora încă nu s-a inventat prăjina potrivită!

Am revăzut, de asemenea, mulți prieteni și cunoscuți de care chiar îmi era dor și am petrecut, alături de o parte dintre aceștia, două seri memorabile înaintea și după desfășurarea festivității de premiere, festivitate care a fost un adevărat regal de muzică, teatru, poezie și epigramă, presărat cu discursuri ale invitaților de onoare precum domnul profesor Cioroianu, domnul consul Edmond Neagoe, domnul primar Negraru, dr. Cinzia Demi - scriitoare italiană și Elio Scarciglia - organizator al Festivalului literar din regiunea Puglia - Italia (prietenii italieni ai festivalului), reprezentanți ai juriului, organizatori etc.

Au fost pomeniți, de asemenea, toți acei mari absenți de la festival care ne veghează luminoși din ceruri și pe care nu avem cum să-i uităm vreodată!

Despre cei doi prezentatori ai evenimentului pot să zic doar că au fost deosebiți, cu intervenții prompte și concise, fiind simpatizați și aplaudați de toată lumea. Eleva Andreea Corciu, de la Liceul Teoretic ,,Grigore Tocilescu’’, a avut privilegiul să prezinte - la cei 18 ani ai săi - cea de a XVIII-a ediție a festivalului mizilean, alături de îndrăgitul și carismaticul om de radio Costin Enache, realizatorul emisiunii ,,Vatra Luminoasă’’ de la Radio România Actualități.

Fundația Culturală „Romeo și Julieta la Mizil’’, în colaborare cu Primăria Mizil și Consiliul Local, Inspectoratul Școlar Județean, Consiliul Județean Prahova, precum și cu Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu” au sprijinit realizarea tuturor întâmplărilor neîntâmplătoare de la această ediție cu o încărcătură emoțională deosebită, avându-i drept coordonatori pe domnii profesori Victor Minea și Laurențiu Bădicioiu, ca de obicei, mintea și sufletul festivalului a cărui Gală de premiere a avut loc, în… premieră, într-o clădire superbă despre care se spune că a fost casa celebrului primar Leonida Condeescu, devenită apoi sediul fostei primării din Mizil.

Pe epigramiștii prezenți - și pe unii prieteni ai acestora! - îi voi enumera aici (sper să nu uit pe careva, că atâta îmi trebuie!): Florin Rotaru din Buzău, Cătălina Orșivschi din Vama - Suceava, Daniel Bratu, Sanda Nicucie, Vasile Larco, Elena Mândru, Vasile Vajoga, Daria Dumescu, Gheorghe Bălăceanu, Adrian Grăjdeanu - toți din Iași, Ioan Toderașcu din Costești - Vaslui, Ion Diviza din Chișinău, David Valentin din Orăștie, Dan Norea, Ionuț-Daniel Țucă, Liviu Kaiter, Petru Brumă - toți din Constanța, Florian Abel, Laurențiu Ghiță - ambii din București, Mihai și Laura Lungescu din Târgu Jiu, Alecu și Marina Crăciun din Dărmănești - Bacău, Nicolae Petrache din Urziceni - Ialomița și Constantin Moldovan din Mănăstirea Humorului - Suceava. Nu au lipsit talentații caricaturiști Mihai Pânzaru PIM din Suceava, Marian Avramescu din Sângeru - Prahova și Leonte Năstase din Constanța, care au executat portrete la moment doritorilor.

I-am revăzut cu drag și pe prietenii Giorgiana Avramescu, Victoria Milescu (membru al juriului la poezie), Ștefanela Bădicioiu, Andreea Elena Negoianu, Iulia Dragomir, Petronela Apopei, Dan Culicovschi, Ion Mazilu, Claudiu-Remus Minea, Dan State, Cristinel-Gigi Șonea, Cătălin Șerban, Valentin Ajder (directorul editurii ,,Eikon’’) Radu Grădinaru (consulul onorific al Franței la Iași), Dumitru Sârghie (membru al juriului la poezie) și… să mă ierte cei pe care, doar absolut fără voie, i-am putut omite.

Ca la orice festival au existat bune și mai puțin bune, dar ceea ce contează cu adevărat este că oamenii care au pus, din greu, umărul la reușita lui au făcut-o cu pasiune și dedicație, binemeritând laude și mulțumiri. Personal, mi-au lipsit mai mulți prieteni care n-au reușit, din varii motive, să ajungă la Mizil și pe care sper să-i reîntâlnesc cu alte ocazii: Elena Vorotneac și Zina Bivol - ambele din Chișinău, Alexandrina Chelu și tatăl ei Florian din Oradea, Grigore, Cristi și Adela Cotul din Șanț – Bistrița-Năsăud, Petru Ioan Garda și Radu Păcurar - ambii din Cluj-Napoca, George Corbu din București (președintele Uniunii Epigramiștilor din România), Gheorghe Bâlici din Chișinău etc.

Și pentru că trebuie să închei acest articol, o voi face cu o epigramă scrisă și recitată la fața locului de colonelul Florin Rotaru, adresată prietenului nostru Petrică Garda (membru al juriului la epigramă):

MDA...

Am așteptat ca un copil

Să-l văd pe Gârda la Mizil,

Dar mi-a transmis că el nu vine,

C-a jurizat și-i e rușine !

Altfel, desigur, așa cum spuneau latinii, ,,Ridendo castigat mores’’ (Râzând înfrânăm moravurile)… Sau cel puțin încercăm!

Să rămânem frumoși, sănătoși, voioși… Vivat!

Până săptămâna viitoare vă doresc să fiți iubiți, iubind!