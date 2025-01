Când s-au tras la sorți aceste grupe mamut din noua eră a cupelor europene, am expus aici ideea unui clasament care era relevant la final, după ce toate cele 8 etape se vor fi disputat. Ei bine, pentru Liga Campionilor, la care ”faza grupei” s-a încheiat miercuri seară, am făcut acest clasament, cu date minimale în ceea ce privește cifrele, adică diferența de golaveraj și punctele. Întrucât conține și identificatori color pentru fiecare echipă, el n-a putut fi publicat decât în ediția online, unde cititorii vor avea și o reprezentare vizuală și își vor putea face propriile observații și analize. Astfel, culoarea verde reprezintă echipele aflate inițial în prima urnă la tragerea la sorți, galben – urna a doua, roșu – urna a treia, iar gri – urna a patra și ultima. Cititorii clasici, cei cărora le foșnește ziarul între degete, pot fi pe pace, asta a fost singura referință la culori, în rest voi face apel la cifre. Reamintesc, clasamentul grupei-mamut are trei zone distincte: locurile 1-8 cu echipele calificate direct în optimi, locurile 9-24 cu echipele care dau baraj pentru optimi (în dublă manșă), și locurile 25-36 cu echipele care părăsesc competiția. Cu ajutorul acelor identificatori color putem aprecia care echipe și-au respectat statutul, dar mai ales care au performat sau subperformat. Avem câte un exemplu extrem și într-un caz, și în celălalt. Astfel, singura echipă din prima urnă care nu s-a calificat nici măcar la baraj este Leipzig – abia locul 32! Invers, singura echipă din urna a patra care s-a calificat direct în optimi este Aston Villa, chiar locul 8! Da, o echipă din Anglia, dar faceți o comparație cu City, care ocupă cel mai prost loc dintre echipele engleze! Iar acest lucru vine cu consecințe pentru ”cetățeni”, ei urmând a întâlni în barajul pentru optimi pe Real sau Bayern! Interesant, din urna 2 avem tot o singură echipă eliminată, Șahtar Donețk - locul 27. Deci nu e chiar o surpriză, ucrainenii nejucând pe teren propriu, ci în Germania, pe stadionul lui Schalke 04... unde normal că vine Bayern și îți dă cu terenul în cap! Avem și o echipă din urna 3 calificată direct în optimi, Lille – locul 7. De altfel, alături de englezi, francezii sunt singurii din Top 5 campionate care n-au rămas pe dinafară cu nicio echipă, ei calificând la baraj inclusiv echipele din ultima urnă, Monaco și Brest

Tragerea la sorți pentru acest baraj are loc azi la ora 13 și este una dirijată, locurile 9-10 se încrucișează cu 23-24, 11-12 cu 21-22 și tot așa până se ajunge la mijlocul clasamentului, 15-16 cu 17-18.