Purtare abuzivă

Un primar de comună din zona Rădăuți a fost trimis în judecată de procurori pentru comiterea infracțiunilor de purtare abuzivă și tulburarea ordinii și liniștii publice după ce i-a aplicat o bătaie în toată regula unui consilier local, care ”l-a scos din minți”, după cum a declarat inculpatul.

Toader Adrian Lavric, primarul comunei Satu Mare, este inculpat în dosarul în care victimă este Silvestru Rădăuți Balan. Acesta era consilier local la vremea agresiunii, dar numele acestuia a devenit mai cunoscut în vara anului trecut, când Balan a fost candidatul formațiunii SOS (partidul Dianei Șoșoacă) la Consiliul Județean Suceava.

Pumni și picioare în cap și pe suprafața corpului

Agresiunea s-a petrecut tocmai pe 25 mai 2021, în jurul orei 11.00, după o ședință de consiliu local. ”Având funcția publică de primar și aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în timp ce se afla în curtea primăriei, a lovit-o cu pumnii și cu picioarele, în mod repetat, atât în zona feței, cât și a corpului, pe persoana vătămată, cauzându-i acesteia leziuni care au necesitat 5-6 zile de îngrijiri medicale”, se arată într-un extras din rechizitoriul procurorilor de la Rădăuți.

Așadar, consilierul local a încasat câteva lovituri serioase, a ajuns la spital la Rădăuți și și-a scos certificat medico-legal care îi atestă leziuni suferite.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți au mai reținut și o a doua infracțiune, având în vedere că agresiunea a avut loc în public, de față cu mai mulți martori: ”Actele de violență au fost comise în prezența mai multor persoane, consilieri locali, care au fost indignați de comportamentul inculpatului aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, tulburând ordinea și liniștea publică”.

”Prima dată m-a lovit puternic în urechea stângă, croșeu, apoi în dreapta, și am căzut”

Scandalul a început din primărie, unde consilierul local, de la USR atunci, a avut un schimb de replici mai acid cu primarul PSD, Toader Adrian Lavric, legat de utilizarea bugetului comunei. La finalul întrunirii, cei doi au continuat scandalul afară.

După bătaie, consilierul a sunat la 112, fiind luat de la fața locului cu ambulanța și transportat la Spitalul Rădăuți, unde a fost supus mai multe investigații și a primit tratament de specialitate.

„Am fost bătut măr, altceva ce să zic. Eu nu știu decât să spun adevărul, și adevărul deranjează. Am fost luat prin surprindere, eu nu știam ce urmărește. După ce s-a terminat ședința de Consiliu Local plecam cu doi colegi, eram deja la poartă. Și mă aștepta la poartă… Prima dată m-a lovit puternic în urechea stângă, croșeu, apoi în dreapta, și am căzut. După aceea multe picioare în spate, în coloană, minunății, toate cele… Acum sunt la spital, am branulă, mi se fac investigații peste investigații. Îi spuneam adineauri doctorului că din cauza umflăturilor am probleme și cu respirația, depinde în ce poziție stau. Am fost lovit numai de primar. Nu am avut nimic cu dumnealui, însă eu cred că de mult timp se urmărește acest lucru”, declara la vremea respectivă Silvestru Rădăuți Balan, citat de Monitorul de Suceava.

”L-am îmbrâncit, ce să fac, acum îmi pare rău… nu am putut să mă controlez”

Tot atunci, după agresiune, primarul a spus că și-a pierdut cumpătul, însă a recunoscut doar că l-a împins pe consilierul local agasant.

„Am avut ședință de Consiliu Local și la fel ca și în ședințele anterioare, de când am preluat mandatul de primar, consilierul Balan mi-a adus mai multe acuzații. Că m-am aliat cu hoții din primărie, cu gașca din primărie la furat banul public, și mai multe probleme din astea. Când s-a terminat ședința, am ieșit afară și consilierul Balan mi-a repetat aceleași cuvinte. L-am îmbrâncit, ce să fac, acum îmi pare rău… nu am putut să mă controlez. Nu l-am lovit cu pumnul sau cu picioarele, doar l-am îmbrâncit. Am fost acuzat de multe lucruri neadevărate, i-am cerut probe, însă dânsul tot a continuat. Nu sunt eu omul să fac gesturi de acest fel, nici funcția pe care o dețin nu-mi permite, îmi pare rău, dar am fost provocat”, a declarat atunci primarul Lavric.

O agresiune destul de clară, în loc public, cu martori, și, totuși, o anchetă care a durat mult prea mult



Procesul în care primarul din Satu Mare este inculpat este înregistrat pe rolul Judecătoriei Rădăuți și a avut loc un prim termen de judecată.

Nu putem încheia acest articol fără a remarca și în acest caz faptul că un dosar simplu, de agresiune, cu numeroși consilieri locali martori, a ajuns la judecată la peste 3 ani de când s-a consumat fapta.

Cu alte cuvinte, ancheta s-a derulat foarte greu.

Prin urmare, termenul de prescripție nu este foarte departe.

Următorul termen al procesului a fost stabilit pentru data de 5 februarie, iar primarul din Satu Mare se bucură încă de prezumția de nevinovăție, până la o sentință definitivă a judecătorilor.