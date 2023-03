Un nou eveniment în cadrul căruia a fost evocat sufletul bucovinean autentic, prin tradițiile și datinile moștenite de la străbuni, un periplu prin lada de zestre a huțulilor, în tainele Casei Muzeu Colecția etnografică Paul Torac din Brodina, a avut loc pe 14 martie 2023, în Eparhia Sucevei și Rădăuților.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Centrul Eparhial a fost astăzi gazda unui eveniment cultural deosebit, lansarea albumului „Tezaur huțul” al etnologului Petru Paul Torac.

În Sala Pimen Arhiepiscopul, în prezența a numeroase personalități din domenii diverse, între care teologie, istorie, literatură și nu în ultimul rând etnologie, dar și cu participarea unor oficialități ale Județului Suceava, au fost evocate particularitățile etniei huțulilor, valorile, credințele și obiceiurile acestor vrednici locuitori ai Bucovinei, reprezentați de această dată de familia Torac din Brodina.

Albumul foto-etnografic „Tezaur huțul” reprezintă oglindirea unei frânturi din osteneala lui Petru Paul Torac, a cărui familie deține o colecție impresionantă de obiecte tradiționale, de la costume populare specifice huțulilor la obiectele care se regăseau acum mai bine de o sută de ani în casele gospodarilor de pe aceste meleaguri. Autorul dorește să transmită prin acest album frânturi din credința, tradițiile și meșteșugurile înaintașilor, moștenire pe care se simte dator să o dăruiască și generațiilor de astăzi.

Evenimentul, moderat de pr. dr. Constantin Oprea, consilier al Sectorului Cultural al Centrului Eparhial Suceava, a debutat cu prezentarea doamnei Angela Paveliuc Olariu, doctor în etnologie, cea care a semnat Cuvântul înainte.

„Pe lângă meritul pasiunii dovedite prin alcătuirea colecției ce cuprinde exponate aparținând diferitelor compartimente (port popular, obiecte de podoabă, textile de interior, obiecte din lemn și os, ouă încondeiate) toate provenind din Brodina – Bucovina, satul natal, autorul dovedește și o orientare temeinică în domeniul civilizației tradiționale materiale și spirituale a comunității amintite, realitate vădită prin textele explicative ce însoțesc imaginile din albumul care ilustrează pe deplin însușirea unor cunoștințe de bază referitoare la materia primă, la tehnicile de lucru, la semnificația decorului alcătuit din motive ornamentale cu o simbolistică evidențiată de fiecare dată de către autor ca fiind proprie artei huțulilor, simbolistica ce transmite din generație în generație un mesaj – ca o adevărată scriere al cărei înțeles autorul îl explică de fiecare dată. Materialul ilustrativ apare ordonat riguros în funcție de cuprinsul colecției, aceasta impunând o expunere aerată a imaginilor foto pentru fiecare capitol. Așa se explică faptul că portul popular femeiesc și cel bărbătesc ocupă un spațiu generos în album, motivat fiind de numărul mare al pieselor ce aparțin costumului tradițional, de valoarea și autenticitatea lor începând cu materia primă (in, cânepă, bumbac, pânză țesută în stative, continuând cu decorul realizat din motive tradiționale redate stilizat, obținându-se în final compoziții de mare frumusețe.”

Festivitatea de lansare a continuat cu discursul prof. univ dr. Gheorghe Onișor, de la Universitatea „Ștefan cel Mare din Suceava”, în cadrul căruia a fost evidențiată importanța huțulilor în istoria Bucovinei. Totodată, a fost anunțată intenția de a propune acest material, extraordinar de valoros pentru ceea ce înseamnă istoria acestei etnii, pentru Premiul „Dimitrie Cantemir” al Academiei Oamenilor de Știință din România.

A urmat cuvântul lect. univ. dr. Călin Horia Bârleanu de la Facultatea de Litere a Universității „Ștefan cel Mare din Suceava”. Domnia sa a remarcat faptul că prin acest album, mărturie a tezaurului din Colecția etnografică Paul Torac, se transmit o parte dintre valorile și identitatea comunității de huțuli de pe meleagurile noastre.

Apărut la Editura Lidana în anul 2022, albumul foto-etnografic este un proiect editorial realizat cu sprijinul Consiliului Județean Suceava și al Centrului Cultural „Bucovina”, iar imaginile care prezintă obiectele din Colecția etnografică Paul Torac au fost fotografiate de Ștefan Chichioacă.

Domnul Niculai Barbă, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, a vorbit despre importanța valorilor satului românesc și despre zestrea Bucovinei, amintind că cele 12 etnii ale nordului țării noastre au trăit mereu în unitate și armonie. Mai mult, a fost amintit faptul că marele compozitor Ciprian Porumbescu s-a născut în 1853 la Șipotele Sucevei, sat de huțuli, anul acesta fiind declarat la nivel național drept „Anul cultural Ciprian Porumbescu”.

Nu în ultimul rând, autorul albumului, Petru Paul Torac, a adresat un cuvânt prin care și-a arătat recunoștința față de cei care i-au fost alături în această zi: „Mulțumesc lui Dumnezeu că, iată, v-a adunat aici împreună să ne bucurăm de o frântură din frumusețea huțulilor, oamenii munților, misterioși și discreți, harnici, gospodari și credincioși. Pe parcursul anilor am frecventat o școală specială la Brodina în inima ținutului huțul, sau mirificul tărâm dintre păduri, cum îmi place mie să spun, unde am învățat cum se înmulțesc talanții și cum trebuie să înflorești în locul în care ai fost sădit. Aici, ani la rând, am strâns obiecte pe care și-au lăsat amprenta huțulii, punând bazele unei colecții etnografice alături de familia mea, pentru că da, în spatele unui copil lumină se află un părinte soare. Îi mulțumesc lui Dumnezeu Care a fost atât de generos să facă din mine un om care dintr-o dată primește atâta laudă și atâta simpatie. Sunt si eu un om care dau mult, mult suflet și multă inimă și vă mulțumesc ca ați venit să descoperiți frumuseți ale huțulilor.”

Un moment special a fost oferirea celei mai înalte distincții a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, din partea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Ordinul „Crucea Bucovinei”, doamnei Angela Paveliuc Olariu și autorului albumului lansat astăzi, Petru Paul Torac, pentru „remarcabila activitate în slujirea Bisericii și Comunității”.

Evenimentul s-a încheiat cu un moment de-a dreptul emoționant, interpretarea renumitei Balade a compozitorului de geniu Ciprian Porumbescu de către Sebastian Pitic din Vicovu de Sus.

(Irina Ursachi, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților)