„Magazin universal cu articole pentru copii”

„Multă vreme şi-au dorit micii cumpărători din Suceava să aibă un magazin al lor, modern, unde să găsească toate mărfurile de care au nevoie. Şi iată că această dorinţă a lor va fi realizată. În curând, se va deschide un magazin universal cu articole pentru copii <Scufiţa roşie>. Copiii vor găsi în acest magazin începînd de la jucării şi pînă la confecţii şi încălţăminte”.

„Zori Noi”, Anul XVI, nr. 4378, Suceava, Vineri 5 ianuarie 1962.

„Valorile democraţiei”

„Revoluţia populară a învins definitiv în România. Revoluţia populară este invincibilă. Sub semnul acestui adevăr fundamental, poporul român a trecut pragul noului an - 1990, întâiul an al libertăţii sale atât de scump plătite, anul de început al unei vieţi democratice autentice, guvernată de adevăr, demnitate, unitate şi egalitate. Intrăm în noul an într-un climat de intensă viaţă politică, de viaţă politică autentică, în climatul nou al pluralismului politic. Păşim în întâiul an al democraţiei economice autentice, al acelei democraţii ce asigură descătuşarea energiilor întregii suflări muncitoreşti a României libere, energii înăbuşite decenii la rând de odiosul regim ceauşist în chinga sufocantă a indicaţiilor date de tiran; păşim în exerciţiul acelei democraţii capabile să ofere condiţii nelimitate de manifestare iniţiativei şi spiritului creator al întregii naţiuni. În acest sens au fost anulate o seamă din prevederile care încorsetau activitatea unităţilor economice, punându-se temeliile unui larg proces de descentralizare”.

„Adevărul” (cotidian politic şi social), Anul I, nr. 8, Joi 4 ianuarie 1990.