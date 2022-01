„Asfaltări de drumuri”

„În anul 1961 muncitorii şantierului de drumuri Suceava au terminat lucrările de asfaltare a şoselei Fălticeni - Suceava şi Frasin - Cîmpulung.

De asemenea ei au executat 3 km de macadam pe şoseaua Sadova-Rădăuţi. Pentru anul 1962 este prevăzut să se asfalteze şoseaua Iacobeşti-Milişăuţi-Rădăuţi pe o distanţă de 8 km şi să se execute 6 km de macadam pe şoseaua Sadova-Rădăuţi”.

„Zori Noi”, Anul XVI, nr. 4378, Suceava, Vineri 5 ianuarie 1962.

„În ce lume am ajuns să trăim!”

„Se întîmpla în zilele de Crăciun. Trei copilandri urlă şi chiuie pe stradă, horbocăind şi duduind cu aprindere într-o tobă improvizată, îmbrăcaţi în nişte ţoale triste, care voiau să aducă întrucîtva a capre, conform vechiului obicei strămoşesc românesc. Cîndva învăţasem la şcoală că acest joc al caprei, ce purta semnificaţia ritualului ciclic al uciderii, bocirii, învierii, deşi şi-a schimbat, puţin cîte puţin semnificaţiile - de la alaiul dionisiac al personajelor jumătate animal, jumătate om, întîlnit la grecii antici - a rămas tot un obicei cult, menit să aducă rodnicie noului an. Şi totuşi, cîntecul care acompania chiuitul şi bubuitul copilandrilor era de această dată altul: Oh, jingle bells, jingle bells/ Jingle all the way…”.

„Observator cultural”, săptămînal de informaţie şi analiză culturală, anul IX, serie nouă nr. 198 (456), 8 - 14 ianuarie 2009.