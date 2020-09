- La numai 30 de ani, deţineţi o afacere şi purtaţi responsabilitatea unui număr mare de angajaţi. Sunteţi un bun antreprenor?

- În anul 2013 am înființat o firmă care în prezent are 25 de angajați, printre care și tineri, deoarece am căutat mereu să dau o șanse egale tuturor. Fac cu drag tot ceea ce fac și ca să îmi dau seama dacă munca mea dă rezultate trebuie să îmi plătesc dările la stat, să îmi achit contribuțiile la timp, să îmi achit salariile angajaților la timp, să mulțumesc clienții și să îmi achit datoriile către furnizori. În momentul în care toate aceste elemente sunt îndeplinite și reușesc să închid din punct de vedere financiar o lună calendaristică, așa cum mi-am propus, consider că asta înseamnă să fii un bun antreprenor.

- Vă mai ajută cineva la firmă?

- M-am apucat de această afacere de una singură și o conduc și în prezent de una singură. În 2013, am achiziționat un utilaj de curățat perne și lucrând cu el am remarcat că avea foarte multe minusuri. Am fost nevoită să contactez producătorul, nu era un producător național, ca să găsim împreună o soluție în vederea îmbunătățirii utilajului de curățare, din păcate acest lucru nu a fost posibil. Atunci m-am ambiționat și mi-am propus să corectez eu acele minusuri. Ştiam că erau și alte astfel de curățătorii în țară care se confruntau cu aceeași problemă, în sensul că utilajul nu făcea decât perne și era foarte greu de folosit. În acel moment eu știam doar cum trebuie să funcționeze şi cum trebuie să arate produsul final. Nu mă pricepeam la mecanică și de aceea am cerut ajutor din partea celor care ştiau meserie. După un an de încercări, cercetare, multă muncă, am reușit să creez un utilaj care produce și curăță perne, l-am brevetat și acum îl comercializăm atât în țară, cât și în străinătate. Îl vindem în Elveția, în Italia, Germania, în Bulgaria, Ungaria și, bineînțeles, avem posibilitate de extindere.

„Tinerii hotărăsc să plece pentru că altfel își imaginau că vor trăi în 2020”

- Ai avut vreodată probleme de autoritate?

- Nu, niciodată. În ciuda vârstei, oamenii mă privesc cu încredere, cu speranță, deoarece nu le vorbesc despre proiecte care vor fi realizate în următorii 10, 20 ani, dacă vor fi realizate, eu le spun despre ceea ce am realizat.

- Ce fel deviitor putem construi pentru judeţul Suceava cu milioane de tineri plecaţi în străinătate?

- Lucrul caremă întristează cel mai tare este tocmai faptul că pleacă foarte mulți tineri, mai ales cei care au în jur de 30 de ani, deoarece nu își mai găsesc un rost aici. Ei hotărăsc să plece pentru că altfel își imaginau că vor trăi în 2020. Cunosc tineri care au plecat la vârsta de 30 ani, cu un copil cu vârsta de doar un an acasă, deoarece nu se mai descurcau cu banii. În general, tinerii care locuiesc în mediile urbane pleacă din motive de ordin financiar, iar tinerii din mediul rural pleacă din lipsa locurilor și a condițiilor de muncă. Cum ar putea un tânăr să rămână într-o comună când acesta nu are școală sau grădiniță în acea comună? Ce faci cu copilul? În Frasin o școală se află în modernizare de 2-3 ani. În toată această perioadă nu s-au putut desfășura acolo cursuri, sub nici o formă, astfel că toți copiii din Frasin au mers la școală în Bucșoaia. Frasin este o localitate destul de mare, iar un copil trebuie să meargă pe jos 6-7 km deoarece autobuzul școlar face câte 5 ture. Se mai numește asta școală? Acest tip de problemă este de grad zero și trebuie rezolvată prin unirea tuturor factorilor decizionali, iar unul dintre aceşti factori ar trebui să fie, fără îndoială, şi Consiliul Judeţean.

Gândiți-vă că la Șerbăuți, într-o localitate situată la doar câțiva km de municipiul reședință de județ, sunt case care nu au curent electric. În anul 2020, familii cu copii care trebuie să meargă la școală, să învețe, nu au curent electric. Până când vom mai vorbi despre aceste nevoi elementare ale oamenilor?

Ca antreprenor îmi vine foarte greu să cred că nu există soluții pentru a rezolva aceste probleme ale sucevenilor. Sunt soluţii care, pe lângă multe altele, ne-ar readuce tinerii acasă.

Mai mult ca niciodată, anul acesta avem nevoie de curaj moral, curaj politic. Haideți să ieșim din casă la vot! Acesta este primul pas! Ieșiți din casă pe 27 septembrie! Fiecare vot contează și trebuie să fim împreună pentru binele județului Suceava!