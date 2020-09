Champions' League cu Borja, nu cu Borcea!

Cele mai negre predicţii referitoare la prestaţiile echipelor noastre în preliminariile celor două competiţii de nivel european (Champions' League şi Europa League), inclusiv ale mele, zic că e pe deplin posibil (ba chiar probabil!) să ne calificăm pentru grupe, adică în competiţia propriu-zisă (fiindcă preliminariile nu sunt chiar cupe europene, nu-i aşa?) cu tot atâtea echipe cu câte ne-am mai calificat şi în alţi ani: 0 (zero)! Varianta optimistă zice că toate cele trei rămase în cursă după primul tur ar putea ajunge în grupe, numai că asta ar ţine mai degrabă de paranormal decât de ce se petrece în iarbă. Dacă ar fi să dau o favorită la accederea în faza adevărată, aia a grupelor, aş merge pe mâna Botoşaniului. Nu mă întrebaţi de ce. Îmi plac de acolo şi fotbaliştii, şi antrenorul, iar despre patronul Iftime mi-a zis de curând o fiinţă în care am încredere totală că este un personaj absolut fascinant, inteligent şi educat, fără vreo legătură cu scursurile care populează restul fotbalului românesc. Aşa că ar fi chiar frumos ca Botoşaniul să ajungă acolo unde i-ar da dreptul muncacinstită, bine făcută. Ei, dacă am zis "românesc", cred că a venit vremea să aruncăm o privire asupra variantei... spaniole a acestuia, adică Dinamo Bucureşti, care nici nu mai ştim câţi jucători spanioli are acum în lot, sau sub contract, sau încă în negocieri, totalul final urmând să fie undeva între 8 şi 12! Iar dacă zicem 12, atunci e musai să spunem... 13! De fapt, oricare ar fi numărul, trebuie adăugat încă unul la total, acesta fiind antrenorul "Guriţă" Contra, adus la Bucureşti tot din Spania, unde se haiducise definitiv, după cum el însuşi spusese, probabil că un fel de protest împotriva noastră, adică a tuturor iubitorilor de fotbal care nu i-au arătat suficientă recunoştinţăpentru fotbalul de tot rahatul cu care intoxicase Naţionala, parcă încă mai dihai ca drogatul ăla neamţ. Deocamdată, trupa spaniolăa arătat niţeluş fotbal în jumătate din ultimul meci, ba ne-a oferit şi un gol antologic. Eu zic că dacă lucrurile merg tot aşa, s-ar putea ca la anu', pe vremea asta, să-i lăsăm pe dinamovişti să se pregătească de Champions' League, unde i-ar putea duce chiar Borja (autorul golului de la 60 de metri), dacă Borcea nu mai e pe acolo.