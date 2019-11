Electoral

”Acesta este motivul pentru care candidez. Acesta a fost şi motivul pentru care am intrat în politică. Motivul pentru care, vreme de 3 ani de zile, m-am bătut neîncetat cu partidele vechi în Parlament şi pentru care am condus iniţiativa <Fără penali în funcţii publice>. Am curajul şi energia de care e nevoie. Am lucrat o viaţă în privat şi înţeleg ce înseamnă să fii responsabil de oameni, de bugete şi de rezultatele muncii tale. Voi fi preşedintele care va reforma România. Acesta este angajamentul meu”.

Dan Barna, candidat USR-PLUS la preşedinţia României

Astăzi, în România, statul nu mai funcţionează aşa cum trebuie. Oamenii respectă legea, plătesc taxele, dar primesc înapoi birocraţie, spitale murdare, drumuri proaste şi o şcoală învechită. Este un stat care în loc să ne facă viaţa mai uşoară, ne-o face mai grea.

Acest stat trebuie reclădit din temelii. Mai întâi trebuie curăţat de hoţie şi nepăsare, apoi trebuie să ne asigurăm că funcţia publică este rezervată oamenilor cinstiţi şi competenţi. Trebuie să investim mai mult în educaţie, astfel încât să putem avea o şcoală de calitate. Şi trebuie să plătim profesorii pe măsura performanţei pe care o aşteptăm de la ei.

Avem nevoie de o nouă lege a sănătăţii, care să redea prevenţiei şi medicinei de familie rolul său esenţial în orice sistem medical modern. Asistenţa medicală nu trebuie să mai fie o povară financiară pentru familiile şi aşa încercate de boală.

Trebuie să terminăm odată autostrăzile care leagă provinciile istorice, altfel vom rămâne mereu condamnaţi la izolare şi subdezvoltare. Şi avem nevoie de o economie care lasă mai mulţi bani oamenilor, prin taxe mai mici pe muncă, o economie care sprijină antreprenorii şi răsplăteşte corect munca. Nu este permis să mai continuăm cu impozitarea sărăciei.

Au trecut trei decenii de când suntem liberi să ne croim o ţară modernă. Şi trebuie să facem acum toate acele lucruri pe care nu le-am făcut în aceşti 30 de ani. Pentru asta, România trebuie să fie condusă de cineva care chiar să-şi dorească cu adevărat să schimbe starea lucrurilor din ţară.

Cele 10 obiective majore ale lui Dan Barna ca preşedinte al României sunt:

1. Modificarea Constituţiei, astfel încât Preşedintele să poată participa şi conduce şedinţele de Guvern în care se discută şi adoptă bugetul de stat.

2. Fără penali în funcţii publice. Funcţia publică trebuie să fie rezervată oamenilor cinstiţi şi competenţi. Peste un milion de români au semnat pentru iniţiativa „Fără penali în funcţii publice”, un demers constituţional sub egida căruia va sta întreaga reformă a statului. Prin interzicerea alegerii în organele administraţiei publice locale, Camera Deputaţilor, Senat sau în funcţia de Preşedinte al României a persoanelor condamnate definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, România va da în sfârşit semnalul de integritate de care avem atâta nevoie.

3.6% din PIB pentru Educaţie. Avem nevoie de profesori mai bine pregătiţi şi mai bine plătiţi, precum şi de mai multă putere de decizie pentru părinţi şi elevi în şcoli.

În perioada interbelică, România a dat Europei cele mai numeroase personalităţi, iar acest lucru s-a întâmplat în primul rând pentru că oamenii de stat de atunci au înţeles că fără educaţie nu se poate. Nu putem face educaţie fără bani şi nu vom putea deveni niciodată o naţiune cu adevărat civilizată şi prosperă fără educaţie.

Strategiile, dezbaterile, consultările, toate sunt bine-venite şi utile, dar atunci când avem în continuare şcoli fără curent electric sau fără grup sanitar, iar 400.000 de copii nu au călcat niciodată pragul şcolii, educaţia devine o urgenţă naţională.

4. Onouă lege a sănătăţii, care să redea prevenţiei şi medicinei de familie rolul lor esenţial în orice sistem medical modern. Asistenţa medicală nu trebuie să mai fie o povară financiară pentru familiile şi aşa încercate de boală.

Trebuie să rescriem regulile după care funcţionează sistemul medical românesc, astfel încât să avem şi în România o asistenţă medicală de calitate şi un mecanism de gestionare a bugetului asigurărilor de sănătate corect pentru toţi românii. Suntem singura ţară din UE în care, în doar doi ani, au fost identificate 41 de cazuri de corupţie la nivel înalt în sistemul medical românesc. Avem nevoie de o nouă lege a sănătăţii care să redea medicinei de familie rolul său esenţial în orice sistem medical modern, o lege care să încurajeze competenţa, nu obedienţa în spitale şi să reaşeze sistemul de asigurări de sănătate pentru ca cetăţenii chiar să beneficieze de servicii în schimbul contribuţiilor lor.

5. Conectarea tuturor provinciilor istorice cu autostrăzi şi reînnoirea căilor ferate.

Dezvoltarea economică a României depinde în mod fundamental de infrastructura de transport pe care aceasta se poate baza. Deşi s-au investit sume enorme şi s-au făcut multe promisiuni, autostrăzile au întârziat să apară, iar căile ferate sunt degradate şi pline de restricţii. Astfel, România are cea mai slab dezvoltată infrastructură de transport din UE. Investiţiile străine care ar putea ridica nivelul de trai din România ne ocolesc şi pierdem oportunităţi pe măsură ce întârziem la acest capitol. Până acum, procesul de construire a infrastructurii a fost blocat politic. În acelaşi timp, România are cea mai slabă siguranţă rutieră din UE, ocupând prima poziţie în clasamentul european privind rata deceselor pe şosele, cu 96 de morţi la un milion de locuitori, dublu faţă de media UE.

6. Economie fără birocraţie, care să ofere locuri de muncă bine plătite prin reducerea poverii fiscale. Oprim impozitarea sărăciei. Antreprenoriatul trebuie să fie simplu pentru toată lumea şi munca cinstită trebuie răsplătită.

Astăzi Preşedintele nu are un rol important în politicile economice ale statului, iar acest lucru este o greşeală. În Constituţie scrie foarte limpede că statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent. Preşedintele are datoria constituţională şi morală să se asigure că statul îşi respectă obligaţiile. Ca să poată face acest lucru are însă nevoie de pârghii suplimentare de intervenţie în politicile economice pe care să le acţioneze cu responsabilitate.

7. Stopareatăierilor ilegale de păduri, o resursă strategică a ţării noastre.

Dreptul românilor la un mediu sănătos trebuie să fie garantat prin Constituţie. Mediul reprezintă o investiţie în viitorul României. Stoparea tăierilor ilegale ale pădurilor, programul naţional de reîmpăduriri şi protejarea resurselor de apă curată vor face parte din Strategia Naţională de Apărare a Ţării nu doar declarativ, ci şi prin acţiuni concrete.

Anual în România mor prematur 25.000 de oameni din cauza poluării şi a calităţii aerului. Gravitatea acestei probleme justifică preluarea ei de către Preşedinte, în cadrul CSAT, în vederea identificării unor soluţii urgente cu toate instituţiile responsabile.

8. Comunităţile româneşti din Diaspora, o prioritate de politică externă. Românii care au plecat trebuie să ştie că statul român nu i-a uitat şi le este alături atunci când au nevoie. Peste 5 milioane de români au plecat din ţară în ultimii 30 de ani. Iar ritmul nu pare să încetinească.

9. Un nou Acord Politic Multianual pentru Apărare, document care va asigura consensul politic şi continuitate în domeniul securităţii şi apărării naţionale.

În următorii 10 ani, România trebuie să devină parte indispensabilă a nucleului Uniunii Europene, precum şi un actor regional important. Suntem membri NATO, avem un parteneriat strategic cu Statele Unite, reprezentăm un pilon de stabilitate în regiune, participăm cu trupe alături de aliaţii noştri, suntem aşezaţi într-un punct de inflexiune pe noua hartă geo-politică mondială. Toate aceste lucruri sunt oportunităţi pe care, dacă vom şti să le valorificăm, vor contribui decisiv la creşterea rolului României în lume. Securitatea şi prosperitatea durabilă a cetăţenilor României şi a românilor de pretutindeni depind direct de această poziţionare.

10. Stop criminalităţii. România trebuie să ajungă între primele state din Uniunea Europeană cu cel mai scăzut nivel scăzut de infracţionalitate. Pentru atingerea acestui obiectiv instituţiile de ordine şi siguranţă publică au nevoie de o serie de condiţii minimale: profesionalizare prin educaţie continuă de înaltă calitate, stabilitate şi coerenţă în funcţii, atribuţii şi norme, meritocraţie la promovarea ierarhică, dotare adecvată, responsabilizarea cadrelor prin recompensarea meritelor şi pedepsirea abaterilor, limitarea strictă a influenţelor politice.