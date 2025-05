CanSat

Eleva Andreea Domnica Bahan, de la Liceul Tehnologic „Tomșa Vodă” Solca, face parte din echipa care va reprezenta România la Concursul CanSat, eveniment organizat de Agenția Spațială Europeană, în Olanda, în luna iunie.

Echipa națională din care face și eleva din Solca se numește FABSAT și e formată din șase liceeni din mai multe colțuri ale țării - Târgoviște, Vaslui, Iași și Suceava.

Elevii au construit un satelit miniatural, pe care trebuie să-l lanseze la înălțimea de 1 kilometru, să execute o serie de măsurători și apoi să aterizeze în siguranță.

Minisatelitul are volumul și forma unei doze de băutură.

„Deși ne-am cunoscut în contexte diferite, am reușit să formăm o echipă unită, motivată și extrem de muncitoare. Am fost invitată să mă alătur echipei după ce o colegă m-a remarcat în cadrul unei competiții cu rachete la care am participat anul trecut. Această colaborare s-a transformat într-o experiență extraordinară și într-un proiect care ne-a adus locul I pe țară. Am obținut locul I la etapa națională CanSat România, desfășurată între 8 și 12 mai, competiție organizată de ROSA (Agenția Spațială Română) și Universitatea Politehnica București”, ne-a mărturisit adolescenta din clasa a X-a.

Satelit cât o doză de suc, cu o misiune impusă și una la alegere

În Olanda, ca și la etapa națională, minisatelitul va fi lansat de la o altitudine de aproximativ un kilometru cu ajutorul unui elicopter și va trebui să îndeplinească o misiune impusă, o misiune la alegerea echipelor și să aterizeze în condiții de siguranță.

Misiunea primară a CanSat-ului este aceeași pentru toate echipele: măsurarea temperaturii, presiunii atmosferice și altitudinii, date care trebuie transmise în timp real către stația de la sol.

Misiunea secundară a fost una creativă și originală: satelitul s-a separat în timpul coborârii în trei module independente, fiecare urmând o traiectorie diferită și având funcții proprii. ”A fost o idee inovatoare, care a atras atenția juriului și a contribuit semnificativ la clasarea noastră pe primul loc”, a spus eleva din Solca.

„Rolul meu în echipă a fost pe partea de software embedded and data software. Am creat o aplicație care preia datele de la fiecare dintre cele trei module și le vizualizează în timp real. Aceasta include grafice comparative complexe care permit monitorizarea performanțelor fiecărui modul, oferind o imagine clară asupra fiecărei traiectorii. În plus, am implementat o hartă interactivă care urmărește traseul satelitului și al modulelor sale, afișându-le în timp real pe măsură ce se deplasează”, a explicat Andreea Bahan.

Aceasta a mai subliniat că un alt aspect important al aplicației a fost simulatorul 3D, care recreează traiectoriile modulelor pe baza datelor de orientare (yaw, pitch, roll).

Întregul proiect a fost realizat cu sprijinul Institutului Național de Fizica Materialelor (NIMP) și al laboratorului Sci-FabLab CEST, care au oferit elevilor infrastructura tehnologică necesară, componente electronice, spațiu de testare și îndrumare.

Tinerii au fost coordonați de prof. Alexandru Ivan, cercetător NIMP, prof. Gabriel State, profesor de fizică din Târgoviște, și studentul voluntar Luca Trifan.