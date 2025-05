Distracție pentru toată familia

Toți cei care vor să trăiască magia circului - una dintre cele mai mari bucurii ale copilăriei și nu numai, au posibilitatea de a vedea un spectacol uimitor, cu numeroase momente tensionate, dar și cu multe râsete și voie bună, pregătit de artiștii faimosului Circ Bellucci.

”ViaggioNelTempo”, adică ”Călătorie în timp”, este un spectacol care îți taie respirația și îți umple sufletul de bucurie, pregătit de artiști cu multă muncă și pasiune, pentru spectatori de toate vârstele.

Timp de aproape două ore, cei aflați sub cupola circului vor fi purtați într-o călătorie spectaculoasă printre iluzii, acrobații uimitoare, hohote de râs și momente de neuitat pregătite de 42 de artiști din Italia, Franța, Spania și România.

”Venim de la Iași, unde am stat o lună de zile și am avut sala plină la fiecare spectacol. Acum așteptăm sucevenii, bucovinenii, să vadă surprizele pregătite de Circul Bellucci! Vă așteptăm cu mare drag în parcarea Shopping City Suceava! Iubim România, ne simțim iubiți aici”, a spus directorul circului italian, faimosul Sonny Medini, a cărui familie are o tradiție veche de șase generații în acest domeniu.

Programul Circului Bellucci, care va fi la Suceava inclusiv de Ziua Copilului

Spectacolele Circului Bellucci, care va fi la Suceava inclusiv de Ziua Copilului, au loc zilnic, de la ora 18:00, începând de vineri, 16 mai, până pe 2 iunie.

Sâmbăta vor fi două spectacole, de la 15:00 și 18:00, iar duminica tot două, de la 11:30 și 15:00. Marți nu sunt spectacole.

În prima zi și miercuri va fi preț unic 40 lei (la tribună), iar în restul zilelor prețurile pornesc de la 40 de lei până la 70 lei adultul, în funcție de zonă.

Loja, zona cea mai scumpă, o reprezintă primele trei rânduri de scaune numerotate, unde costul biletelor este 70 lei adultul și 60 lei copilul.

La tribuna centrală, unde vizibilitatea este directă, față în față cu artiștii, costul biletului de spectacol este 60 lei adultul și 50 lei copilul, în vreme ce pe locurile laterale prețul biletului este 50 lei adultul și 40 lei copilul.

Biletele pot fi cumpărate online sau direct de la casieria circului, deschisă cu două ore înaintea fiecărui spectacol.

Cortul are o capacitate de peste 500 de persoane, iar spectacolele pot fi susținute indiferent de vreme, care se anunță capricioasă în perioada următoare.

Gratuitate la spectacolele Circului Bellucci pentru sute de copii defavorizați

În prima zi de reprezentații ale Circului, pe 16 mai, de la ora 18.00, în cort vor primi acces gratuit aproape 400 de copii defavorizați, aduși prin intermediul Direcției de Protecție a Copilului.

O altă tură de copii cu diverse probleme vor avea acces gratuit la circ în a doua săptămână de spectacole.

”Este un gest pe care îl facem din dragoste pentru copii, pentru că cei defavorizați nu au cum să ajungă la spectacolele de circ și vrem să-i ajutăm să aibă parte de această bucurie unică. Îi așteptăm cu mare drag, să le oferim o zi deosebită!”, a adăugat Sonny Medini, reprezentantul Circului Bellucci, care îndeamnă sucevenii și nu numai să vină să vadă numerele pregătite de artiști și să simtă magia circului.