Săptămâna viitoare

Pe 16 mai, la Suceava are loc singurul eveniment din nordul țării dedicat transformării afacerilor în branduri: ”Branding, the right way”.

Evenimentul este organizat de agenția Evoluat, cu sprijinul partenerilor și sponsorilor și se desfășoară în Auditoriumul Joseph Schmidt al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, între orele 10:00 - 16:00.

Pe 16 mai 2025, Suceava devine punctul de întâlnire pentru antreprenori, oameni de marketing și studenți pasionați de marketing, afaceri și mărci, în cadrul conferinței „Branding. The Right Way” – un eveniment - panel care aduce pe scenă profesioniști din companii recunoscute internațional, antreprenori și specialiști în strategie de brand, comunicare și psihologie aplicată.

Evenimentul este dedicat transformării afacerilor în branduri autentice, prin strategii care creează nu doar clienți, ci adevărați ambasadori.

Înscriere la eveniment: https://evoluat.ro/branding-the-right-way/.

Programul conferinței este structurat pe trei teme importante:

· „Din business – brand, fără emoții” - cu participarea lui Zoltan Veres (expert în inteligență emoțională), Iulian Petrariu (CEO Orient Spedition, psiholog și producător muzical la Stefano b2b Julianno), și Călin Horia Bârleanu (conf. univ. dr., psiholog clinician) - oferă uneltele necesare ca să poți depăși blocajele personale și atașamentele emoționale ca să faci brand din business.

· ”Crește-ți afacerea by design, nu by default” - dialog între practicieni ai designului strategic: Alexandru Cajvanean – designer independent și fondatorul CAJVA, și Alexandru Munteanu – cofondator Namogo, agenția care a construit brandul oficial al orașului Iași, distins cu aur la Transform Awards Europe.

· ”Strategia de brand” cu Cristiana Borșaru, Senior Brand Manager KitKat (Nestlé România) - aduce perspectiva unui brand global și scoate la lumină importanța adaptării strategiei de brand pentru fiecare țară și context în parte, nu doar în faze incipiente ci și în etapele mature ale unui business, produs sau serviciu.

Intrarea este gratuită, pe bază de înscriere prin formular, iar locurile sunt limitate. Atmosfera va fi completată de momente de socializare, întrebări și răspunsuri, precum și activări creative din partea partenerilor.