Miercuri, 7 Mai 2025 (20:20:17)

Un duel ritualic între doi cocoși de munte, în Parcul Național Călimani, a fost surprins în imagini video care au devenit rapid virale.

”În inima Parcului Național Călimani, doi cocoși de munte își măsoară forțele într-un ritual spectaculos al primăverii! Imaginile de mai jos au fost surprinse de colegul nostru de la Parcul Național Călimani, Cristin Cireș, în liniștea dimineții, când pădurea se trezește sub ecoul chemărilor de curtare...”, spun reprezentanții RNP Romsilva.

Aceștia au explicat că duelul ritualic între doi masculi, în perioada de împerechere, nu e o luptă în sens strict, ci o demonstrație de forță, dans, postură și sunete specifice, care par că „spintecă” liniștea pădurii. Aceste manifestări au rolul de a atrage atenția femelelor și de a stabili ierarhia între masculi.

Perioada de împerechere a cocoșului de munte are loc în lunile aprilie și mai, iar dansurile de curtare sau rotitul cocoșului se desfășoară dimineața devreme, pe terenuri deschise, numite „arbene” – locuri tradiționale unde masculii revin an de an. Aceste spectacole impresionante pot dura până la câteva săptămâni.

Cocoșul de munte este o specie emblematică a pădurilor de conifere din zonele montane ale României. Este o specie strict protejată, rară și sensibilă la deranj uman în perioada de cuibărire. Masculul adult poate ajunge la 5 kg și are o coadă semilunară spectaculoasă, pe care o desfășoară ca un evantai în timpul dansului nupțial.

Parcul Național Călimani este una dintre cele 22 de arii protejate administrate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva. Se întinde pe 24.556 ha în județele Suceava, Mureș, Bistrița-Năsăud și Harghita și adăpostește o biodiversitate de excepție.

În România, specialiștii estimează că trăiesc între 4.500 și 5.200 de cocoși de munte, specie protejată, considerată indicator al stării de sănătate a habitatelor forestiere.