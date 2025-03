Infrastructură

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat în ședința de vineri a deliberativului că noul proiect al șoselei de centură a orașului Gura Humorului a obținut primul aviz în consiliul tehnico-economic al Ministerului Transporturilor. Gheorghe Șoldan a spus că este vorba de avizul de siguranță rutieră. „Anunț în premieră că am trecut de primul CTE de siguranță rutieră pentru centura orașului Gura Humorului. Ne-au pus să facem un audit de siguranță rutieră, am demarat toate procedurile și sperăm ca săptămâna viitoare să intrăm în consiliul tehnico-economic general și vom ieși la finanțare cu varianta ocolitoare de la Gura Humorului. După 20 de ani, la cineva acasă”, a spus Gheorghe Șoldan. El a amintit că noua variantă ocolitoare Gura Humorului va avea două benzi de circulație, câte una pe sens, pentru proiect fiind folosită o parte din documentația deja existentă, realizată de fosta administrație județeană, care era pentru profil de autostradă. „Am folosit o parte din studiile de la varianta Gura Humorului, am venit cu varianta de half-profile, dar avizele le obținem din nou. Și în trei luni de zile împreună cu echipa mea am refăcut toată documentația. Vechea documentație o folosim când vom face Autostrada Nordului”, a arătat Șoldan.

Noua șosea de centură a orașului Gura Humorului va avea o lungime de 8,180 km și o lățime de 13,9 m. Profilul va fi de drum național, cu două benzi de circulație, cu 3,5 metri lățime pe sens, plus acostamente și benzi de încadrare 2x (1,5 m+0,25), conexiuni cu DN 17 și DN 2E prin sensuri giratorii la Păltinoasa și Frasin, un kilometru de bretele de legături cu DN 17 și DN 2E, patru poduri/pasaje/viaducte, cu o lungime totală de 5.234,6 metri, fiind incluse și toate măsurile de protecție a mediului și siguranță rutieră.