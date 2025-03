Investiții

Primăria Rădăuți va moderniza, anul acesta, 42 de străzi din acest municipiu, cu o lungime totală de peste 14 kilometri. Primarul din Rădăuți, Bogdan Loghin, a declarat că toate aceste străzi au fost prinse la finanțare în bugetul municipalității pentru acest an, care a fost aprobat în ședința Consiliului Local de joi, 20 martie. Bogdan Loghin a spus că din cele 42 de străzi care vor fi modernizare prin turnarea de covoare asfaltice noi, 34 sunt cu balast, iar alte opt sunt cu asfalt în stare impracticabilă. El a afirmat că străzile vor fi asfaltate prin proiecte multianuale cu bani de la bugetul local.

Primarul din Rădăuți a arătat că străzile care vor fi modernizate și care în momentul de față sunt acoperite cu balast au o lungime totală de 11 kilometri, respectiv străzile Calea Cernăuți, Tolocii, Dragoș Vicol, Eugem Botezat, Recoltei, Iacob Zadik, Ochiurilor, Stufului, Scurtă, George Enescu, Andronic Motrescu, Jalcău, Constantin Brâncoveanu, Pulberăriei, Horodnicului, Stejarilor, Pomilor, Tâmplarilor, Alexandru Vlahuță, Papetăriei, Macului, Stelei, Griviței, Lascăr Luța, Pompierilor, Punților, Rozelor, Lăutarilor, Hambarului, Gârlei, Anton Pann, Merilor, Ana Ipătescu, Ștefan cel Mare.

”Vreau să precizez că sunt multe zone în care odată cu asfaltarea acestor străzi se închide modernizarea în totalitate a tuturor străzilor”, a spus Loghin. El a adăugat că străzile pe care asfaltul este impracticabil au o lungime de peste trei km, acestea fiind incluse în programul multianual de modernizare. Aceste străzi sunt Horodnicului, Hanului, Vânătorilor, Petru Rareș, Alexandru cel Bun, Gheorghe Lazăr, Obor și Libertății. Bogdan Loghin a mai declarat că tot în acest an se va mai asfalta și strada Scruntari, prin achiziție directă a lucrărilor.

”De exemplu, pe strada Horodnicului, pe lângă faptul că era impracticabilă de nici nu mai știam cum să o plombăm, mai nou s-au tras și utilități, deci a devenit mai dezastruoasă. Din acest motiv această stradă a devenit prioritară pentru noi, spre satisfacția locuitorilor din acea zonă”, a explicat primarul din Rădăuți.

Bogdan Loghin a mai spus că asfaltarea străzilor va începe după finalizarea achiziției pentru execuția lucrărilor, proceduri care se vor duce undeva în lunile iulie-august. ”Aceste proceduri durează destul de mult și sperăm să nu fie contestații, pentru că, altfel, termenele se prelungesc. Trebuie spus că la lucrările de asfaltare am mers pe fonduri europene, pe buget local, dar am mers în fiecare an și pe limită de achiziții directe pentru a începe mai repede o asfaltare urgentă. Acum avem strada Scruntari, o zonă care se dezvoltă foarte mult, o zonă de interes unde se va construi foarte mult”, a declarat Loghin.

În final, el a subliniat că Primăria Rădăuți a depus la Compania Națională de Investiții și alte proiecte pentru asfaltarea altor străzi din acest municipiu.