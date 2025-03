La foc mic

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a aruncat vineri pe masa deliberativului județean o bună parte dintre reproșurile pe care le are la adresa fostei administrații, după ce liderul de grup al consilierilor liberali, Tudor Plăcintă, i-a spus că fosta conducere i-a lăsat „cămara plină”. Consilierul liberal a făcut referire atât la unele proiecte începute de fosta administrație, cât și la excedentul bugetar, însă a spus totodată că bugetul alocat județului Suceava a fost mai mic decât cel din anul precedent. De asemenea, Tudor Plăcintă a enumerat o serie de direcții de acțiune în diverse domenii, care ar trebui să fie în atenția noului deliberativ.

Răspunsul lui Gheorghe Șoldan a venit imediat, prin „declarații de la care mă abțin de foarte mult timp”, după cum a afirmat.

„Cred că sunt singurul președinte de Consiliu Județean din România care câștigă Consiliul Județean după o veche administrație și nu are absolut niciun reproș la adresa vechii administrații. Nu cred că m-ați văzut prin presă sau nu m-ați văzut în ședințele de Consiliu Județean, în afară de câteva ironii nevinovate pe care le-am făcut aici în sală, cu nicio acuzație la adresa vechii administrații, a fostului președinte și foștilor consilieri județeni”, a spus Gheorghe Șoldan, după care a trecut în revistă o parte dintre lucrurile pe care le-ar fi avut de reproșat.

Printre acestea se numără cooperarea sub potențialul real cu Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, retragerea unor companii aeriene de la operare de la aeroport, întârzierea obținerii statutului de spital clinic pentru spitalul județean, variantele ocolitoare de la Gura Humorului și Fălticeni și parcarea de la Cetatea de Scaun.

„Nu v-am spus decât jumătate de adevăr despre de ce au plecat companiile aeriene de pe Suceava (...). Nu din cauză că nu avem ILS categoria 3, au plecat pentru că nu au fost primite la discuții și negocieri. Despre spitalul clinic, numai eu știu și câțiva oameni din sală cum am scos acel proiect din sertar, după care am văzut câteva comunicate de la vechea administrație cum se lăuda. Da, ați făcut lucruri bune la spital. Recunosc. S-au investit foarte mulți bani acolo. Dar să devină spital clinic era nevoie de mai multe proceduri, de mai multe parteneriate. (...) Proiectele găsite erau doar pe hârtie, în mare parte, și nu acuz vechea administrație. (...) Am demarat toate procedurile și vom ieși la finanțare cu varianta ocolitoare de la Gura Humorului. După 20 de ani, la cineva acasă. (...) E ultima dată când o să ies în față și o să spun că de la 10 milioane cofinanțare pe axial (n.r. drumul Suceava-Dolhasca) am ajuns la 190. E ultima dată când spun că trebuia inaugurat în august 2024 și încă nu e gata acel axial și nu din cauza actualei administrații. (...) Ca să mergem mai departe, să dezvoltăm județul Suceava, trebuie să conștientizăm realitățile. Știți de ce avem mai puțini bani la buget? Pentru că ultimul recensământ în anul 2021 ne-a arătat că suntem doar 650.000 de persoane în județul Suceava și ultimele bugete făcute au fost făcute pe 750.000 de locuitori, conform INS, și alocările per capita erau mai mari. Dar din nou, la rugămințile mele, în biroul premierului, am fost prinși pe o anexă cu câteva zeci de milioane în plus pentru ca pierderea să nu fie atât de mare”, a afirmat Gheorghe Șoldan, care a evidențiat și alte aspecte pe care le-ar putea reproșa fostei conduceri a județului.

În fața acestei avalanșe, consilierul PNL Tudor Plăcintă a precizat că intenția sa nu a fost de a critica bugetul Consiliului Județean și că „discuția era una constructivă” și că întreg deliberativul județean trebuie să colaboreze pentru proiecte pentru care „să se bată să obțină finanțare”.

La finalul discuțiilor, proiectul de buget a fost votat în unanimitate de consilierii județeni.