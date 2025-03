„Ecouri în culoare”, la Galeria de Artă „Zamca”

60 de tablouri, peisaje, naturi statice și compoziții, ce evocă armonia dintre formă și culoare, intitulate sugestiv „ecouri în culoare”, au fost expuse marți, 18 martie 2025, de inginerul Nicolae Paziuc, la Galeria de Artă „Zamca”. La 69 de ani, Nicolae Paziuc a venit în fața sucevenilor cu prima sa expoziție, și la îndemnul familiei, al prietenilor, care i-au spus că tablourile sunt frumoase și merită să stea pe simeze. Lucrările pot fi admirate, în perioada 18-31 martie 2025, de luni până vineri, în intervalul 9:00-17:00, la Galeria de Artă „Zamca”, strada Zamca nr. 17, Suceava.

Zilele Teatrului, la BMCM

25-27 martie - Zilele Teatrului la Biblioteca Municipală Câmpulung Moldovenesc (BMCM). Actori, scenariști, regizori, scenografi, traineri - trei zile cu reprezentații și ateliere de teatru. Mai multe informații pe: https://www.facebook.com/bmcm.ro.

Expoziții temporare, la Muzeul Arta Lemnului Câmpulung Moldovenesc

Expoziții temporare, la Muzeul Arta Lemnului Câmpulung Moldovenesc: la Parter – „Fiul Risipitor - parabolele Mântuitorului" de Elena Murariu - până la 4 mai 2025, Mansarda: „Sufletul și Nuanțele Pământului” - expoziție de ceramică in memoriam Mihai "Cuș" Ionescu - până la 6 aprilie 2025

Orar de iarnă: Marți-Duminică: 9:00 - 17:00, Ultima intrare: 16:30

Luni: închis.

Tarife 2025: Adulți: 16 lei, Pensionari: 8 lei, Elevi și studenți: 4 lei

Preșcolari / membri ai Clubului prietenilor MAL: gratuit.

Joi, 20 martie

Lansare de carte la Biblioteca Bucovinei

Volumul „Simboluri onomastice. Dicționar” de Petru Tomegea va fi lansat joi, 20 martie 2025, la ora 14:00, la Sala de Artă „Elena Greculesi” a Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava. Evenimentul va fi prezentat de Gheorghe Gabriel Cărăbuș, directorul Bibliotecii Bucovinei.

Vineri, 21 martie

„Cosmic”, Sala Planetariu a Observatorului Astronomic USV

„Cosmic”, la Sala Planetariu a Observatorului Astronomic USV, pe 21 martie 2025, ora 19.00. Spectacolul își propune să ridice întrebări despre ordinea din haos și despre haosul din ordine. O incursiune mai ales auditivă, despre liniștea și neliniștea din noi, dominată vizual de atmosfera cosmică din Planetariu.Biletele se pot achiziționa astfel: online, de pe www.iabilet.ro, de la sediul Casei de Cultură a Studenţilor, str. Zorilor, nr. 6 (lângă Auto Albina), de luni până vineri, între orele 9-17; de la Observatorul Astronomic USV, începând ora 18.00, doar în ziua spectacolului, în limita locurilor disponibile.Preţul unui bilet întreg este de 20 de lei, iar preţul unui bilet pentru elevi, studenţi şi pensionari este de 10 lei.

Dialog despre poezie cu poeta Laura Francisca Pavel, în cadrul Serii de Poezie 9

Casa de Poezie Light of ink și Teatrul Studențesc Fabulinus, în parteneriat cu Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava și Editura OMG, organizează vineri, 21 martie 2025, o nouă manifestare din seria On Air, care va cuprinde două evenimente culturale, organizate sub genericul „World Poetry Day”. Primul va fi un dialog despre poezie cu poeta Laura Francisca Pavel, în cadrul Serii de Poezie 9, de la ora 17.00, eveniment organizat în Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub (municipiul Suceava, strada Bistriței 8, cartier Obcini). Evenimentul cultural va fi prezentat de poetul Vlad Sibechi, cronicar literar. Tot vineri, 21 martie, de la ora 19.00, va avea loc spectacolul Cosmic, pe texte Light of ink, în regia lui Cosmin Panaite, susținut în Planetariu USV (mun. Suceava, strada Universității, Nr. 13A).

Alexandru Ovidiu Vintilă își lansează cartea ,,Maki Haku”, la BMCM

Pe 21 martie 2025, ora 17:00, de Ziua Internaţională a Poeziei, la Biblioteca Municipală Câmpulung Moldovenesc (BMCM), este invitat în mijlocul oamenilor de cultură câmpulungeni, al iubitorilor de poezie şi frumos, Alexandru Ovidiu Vintilă - poet şi eseist, doctor în istorie, membru al Uniunii Scriitorilor din România, preşedinte al Societăţii Scriitorilor Bucovineni şi redactor-şef al revistei „Bucovina literară”, pentru a-şi lansa noul său volum de poezie, cu titlul ,,Maki Haku”.

Sâmbătă, 22 martie

„Trei tenori italieni”, la Casa de Cultură a Sindicatelor

Alexandru Bogdan Costache, solist violonist şi dirijor, va reveni pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor cu „Trei tenori italieni”. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 22 martie 2025, începând cu ora 20:00. Cei trei artiști italieni vor oferi publicului sucevean momente artistice deosebite, vor interpreta canzonete napoletane și celebre arii din operele italiene, „în luna femeii”. Cei care vor alege să-și cumpere bilete pentru evenimentul din luna martie 2025 (de pe https://ticketstore.ro) sau de la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava) vor avea posibilitatea să asculte arii celebre precum „Nessun dorma”, „La donna e mobile” sau canzonete precum „Mamma”, „O sole mio”, „Santa Lucia”, „Funiculi, Funicula” sau „Caruso”.

„Pădurea Asumaților”, pe scena Teatrului „Matei Vișniec” Suceava

„Pădurea Asumaților”, o comedie ancorată în extrem contemporan, pe 22 martie ora 19.00, pe scena Teatrului „Matei Vișniec” Suceava. E un spectacol despre oameni care se cred dumnezei, dar și despre alții care au nevoie de idoli în stare să le ofere pe tavă soluții la problemele complicate ale vieții. Distribuția: Clara Popadiuc, Cosmin Panaite, Cristina Florea, Diana Lazăr, Delu Lucaci, Maria Teișanu, Bogdan Amurăriței, Răzvan Bănuț, Horia Butnaru, Alexandru Marin, Cătălin Ștefan Mîndru. Bilete la casieria TMMVS sau online, pe www.bilet.ro

Miercuri, 26 martie

Dănilă Prepeleac, la Auditorium „Joseph Schmidt”

„Dănilă Prepeleac”, dramatizare şi adaptare scenică Valentin Dobrescu, după Ion Creangă, la Auditorium „Joseph Schmidt”. Reprezentații orele: 16.00 și 18.00. Regia artistică şi ilustraţia muzicală Valentin Dobrescu; Scenografia Mihai Pastramagiu. „Cunoaşteţi povestea „Dănilă Prepeleac”? Cu siguranţă. Cu toţii, ca şi mine, v-aţi amuzat de păţaniile lui, dar mai ales de ce au păţit dracii. Să vă povestesc. Dar, nu. Mai bine veniţi să urmăriţi povestea la teatru. Veţi vedea un spectacol cu actori şi păpuşi, cu muzică populară autentică, destinat copiilor între 5 şi 10 ani” (Valentin Dobrescu, regizor artistic).Costul biletelor: 10 lei (elevi, studenți și pensionari), 20 lei (pentru publicul general). Bilete se pot achiziționa de la sediul CCS (str. Zorilor lângă Auto Albina) sau de la intrare. Bilete online disponibile pe iabilet.ro.