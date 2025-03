Numai azi nu-i mâine, ziua în care începem o nouă campanie, de data asta chiar de calificare, nu de... necalificare, cum le numeam pe cele mai multe, de vreo două decenii încoace. Vreau să spun că acum, grație evoluțiilor Naționalei sub comanda lui Edi Iordănescu și a lui Mircea Lucescu, avem din nou motive justificate de speranță, jocul reprezentativei redevenind spectaculos și eficient, generația actuală de "tricolori" părând că are toate atuurile spre a ajunge la un turneu final al Campionatului Mondial. Argumente în favoarea calificării noastre ar mai fi și extinderea numărului participantelor, World Cup 2026 fiind prima ediție cu 48 de echipe la turneul final, dar și componența grupei noastre preliminare, în care alături de România mai apar Bosnia și Herțegovina (asta-i una, nu-s două!), Austria, Cipru și San Marino. O grupă de 5, din care prima clasată se calificădirect, iar ocupanta locului 2 are șansa unui meci de baraj contra altui loc 2. România mai are și o altă șansă: calificarea prin intermediul Ligii Națiunilor, unde și-a câștigat la pas grupa, tot prin intermediul unui baraj. Mâine, România debutează printr-un meci contra Bosniei (folosesc versiunea "scurtă"), pe care n-am avea de ce să nu o batem, iar dacă adăugăm 3 puncte după următorul meci, cel de pe 24 martie, din San Marino, putem spune că am pornit cu dreptul. După toate calculele, pentru locul 1 ne vom bate cu Austria, dar din ceea ce văd prin lume, nici Austria nu mai are forțade acum câțiva ani. Cred că Lucescu știe exact ce trebuie făcut (inclusiv neconvocarea lui Munteanu are o logică de care nu mă îndoiesc), iar finalul campaniei sunt convins că ne va aduce bucuria dorită și îndelung așteptată. Hai România, hai tricolori!