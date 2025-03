Peisaje, naturi statice, compoziții

60 de tablouri, peisaje, naturi statice și compoziții, ce evocă armonia dintre formă și culoare, intitulate sugestiv „ecouri în culoare”, au fost expuse marți, 18 martie 2025, de inginerul Nicolae Paziuc, la Galeria de Artă „Zamca”.

La 69 de ani, Nicolae Paziuc a venit în fața sucevenilor cu prima sa expoziție, și la îndemnul familiei, al prietenilor care i-au spus că tablourile sunt frumoase și merită să stea pe simeze.

Autorul lucrărilor ce surprind în principal frumusețea naturii (peisaje din toate anotimpurile, flori, clădiri etc.) ne-a spus că primele picturi le-a realizat în copilărie, la Sighișoara, locul unde s-a născut. Atunci a participat, ca pionier, la cercuri de pictură și era apreciat pentru talentul său.

Prin clasa a X-a, ne-a povestit Nicolae Paziuc, s-a mutat la Suceava, a urmat cursurile Liceului „Ștefan cel Mare”, secția matematică-fizică, și apoi a studiat ingineria, domeniu în care a lucrat, cu succes, până la pensie.

„Nu mi-am abandonat pasiunea pentru pictură, dar am lăsat-o deoparte ani buni. După ce am ieșit la pensie, având mai mult timp liber, mi-am amenajat un atelier și am început să pictez din nou. La început timid, dar mereu încurajat de familie. Chiar primul tablou pe care l-am făcut acum patru ani a fost realizat cu culori (ulei pe pânză) pe care încă le mai aveam din tinerețe. Familia și cei apropiați m-au încurajat mereu și mi-au spus că pictez frumos. Nu am vândut niciun tablou. Am mai dăruit dintre ele. Pictez de plăcere. Încă nu am îndrăznit să fac portrete, dar o să încerc și asta. M-aș bucura mult să le placă și celor care nu mă cunosc și care trec pe la galerie și privesc colecția mea de tablouri”, ne-a spus Nicolae Paziuc. Cu bucurie, ne-a amintit că are o nepoțică în vârstă de 10 ani care pictează foarte frumos, ceea ce înseamnă că cineva din familie va duce mai departe pasiunea pentru pictură.

La vernisajul expoziției „ecouri în culoare” de Nicolae Paziuc, eveniment organizat de Institutul Bucovina, Academia PIM, Galeria de artă „Zamca”, a participat un număr mare de suceveni (familie, prieteni, foști colegi ai autorului, artiști, iubitori de artă etc.), dar și curatorul expoziției, maestrul Mihai Pânzaru PIM, drd. Petru-Vasile Gafiuc, președintele Institutul Bucovina, dr. Antoniu Alexandru Flandorfer, directorul Direcției Județene pentru Cultură Suceava, criticul de artă drd. Delia Ioana Leizeriuc etc.

Lucrările pot fi admirate, în perioada 18-31 martie 2025, de luni până vineri, în intervalul 9:00-17:00, la Galeria de Artă „Zamca”, strada Zamca nr. 17, Suceava.