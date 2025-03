Conferință

Departamentul de Contabilitate, Audit şi Finanţe din cadrul Facultăţii de Economie, Administraţie şi Afaceri a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) a organizat, în perioada 14-15 martie 2025, Conferința Internațională Științifică a Studenților (ISSC) cu titlul „Provocările Contabilității pentru tinerii cercetători”.

Evenimentul a fost realizat în colaborare cu Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM), în format hibrid, fiind la a IX-a ediţie.

Lucrările conferinței au fost deschise de către şefa Departamentului Contabilitate, Audit și Analiză economică, conf. univ. Liliana Lazari, care a adresat un salut cordial participanților și a subliniat importanța cercetării şi a colaborărilor ştiinţifice în dezvoltarea societății și a progresului științific.

În cadrul sesiunii plenare au fost prezenți numeroși invitați care au transmis mesaje de susținere și încurajare studenților în munca de cercetare.

Dintre ei amintim pe Stratan Alexandru - rector Academia de Studii Economice din Moldova; Grosu Veronica - director al Departamentului de Contabilitate, Audit și Finanțe din cadrul Universităţii „Ștefan cel Mare” Suceava; Ionescu-Feleagă Liliana - decan al Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune, Academia de Studii Economice București; Cenar Iuliana - decan al Facultăţii de Științe Economice din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia; Lewandowska Hanna - Stefan Batory Academy of Supplied Sciences, Skierniewice, Polonia; Bunget Ovidiu Constantin - director al departamentului de Contabilitate și Audit, Universitatea de Vest din Timişoara; Lazăr Cristina - Universitatea Ovidius, Constanța; Kuzina Ruslana - Department of Accounting, Analysis and Audit, Odesa National Economic University din Ucraina; Bajan Maia - decan al Facultății de Contabilitate din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova.

Prof. univ. dr. Grosu Veronica, director al Departamentului de Contabilitate, Audit și Finanțe din cadrul Universităţii „Ștefan cel Mare”, a accentuat în cuvântul său de deschidere bunele relaţii de colaborare dintre USV şi ASEM (Academia de Studii Economice din Moldova), atât în ceea ce priveşte programul de studii de licenţă „Contabilitate şi informatică de gestiune”, program de studii desfăşurat în sistem dublă-diplomă între cele două instituţii de învăţământ, cât şi la nivel de studii doctorale din domeniul „Contabilitate” efectuat în cotutelă de către USV cu ASEM, mulţumind tuturor participanţilor pentru implicarea în cadrul acestui eveniment.

„Astfel de evenimente ne oferă un bun prilej de a lucra în echipă, de a fi mai aproape de studenţii noştri şi de a le insufla dorinţa de a se implica în munca de cercetare, de a le putea evalua nivelul de cunoştinţe prin raportare la studenţii din alte centre universitare de prestigiu din ţară, dar şi din străinătate, şi de a-i selecta pe cei mai buni dintre aceştia pentru ciclul de doctorat.

Nivelul ştiinţific ridicat al lucrărilor prezentate ne îndreptăţeşte să credem că suntem pe drumul cel bun în activitatea didactică şi de cercetare şi că astfel de evenimente trebuie să devină o tradiţie”, a declarat prof. univ. dr. Veronica Grosu, coorganizator al ISSC 2025.