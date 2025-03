„Când vioara întâlnește chitara”

Rock, balade și „Anotimpurile” lui Vivaldi vor putea fi ascultate într-un spectacol inedit, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, miercuri, 7 mai 2025, de la ora 19:00.Este vorba de „When violin meets guitar” („Când vioara întâlnește chitara”), susținut de artiștii Natalia Pancec - vioară și Emilian Florentin Gheorghe - chitară.

Sucevenii vor trăi o experiență muzicală de neuitat, plină de virtuozitate și pasiune. În program:Ingwie Malmsteen – Black Star, A. Vivaldi – Primăvara, partea I, Led Zeppelin – Whole Lotte Love, A. Vivaldi – Primăvara, partea a III-a, A. Vivaldi – Vara, partea I, Pink Floyd – Shine on you crazy diamond, A. Vivaldi – Vara, partea a III-a, A. Vivaldi – Toamna, partea I, Led Zeppelin – Stairway to heaven, A. Vivaldi – Toamna, partea a III-a, Metallica – Master of puppets, Ciprian Porumbescu – Balada, Metallica – Nothing else matters, The Doors – Riders on the storm, Black Sabbath – Paranoid, AC/DC – Thunderstruck, A. Vivaldi – Iarna, partea I, Deep Purple – Child in time, A. Vivaldi – Iarna, partea a II-a, A. Vivaldi – Iarna, partea a III-a, Queen – Bohemian Rhapsody, George Enescu – Rapsodia, Nr. I

„Fiți martorii unei simfonii senzaționale, unde vioara cântă rock și chitara interpretează balade și rapsodii clasice. Este o oportunitate unică de a fi aproape de doi artiști virtuoși și de a trăi magia proiectului <When violin meets guitar>”, spun organizatorii.

Pregătiți-vă să fiți purtați de valul emoțiilor și frumuseții muzicale într-o seară plină de magie și rafinament. Bilete se pot achiziționa de la secretariatul Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava și, online, de pe https://www.ambilet.ro/.