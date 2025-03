Cafan patetic al Real-ului Madrid, vă mărturisesc că nu m-am îndoit nicio clipă de calificarea în sferturile de finală ale Champions' League în dauna mereu învinșilor noștri în meciuri decisive, Atletico Madrid. De altfel, eram mai preocupat de cine urmează să se califice din bucata noastră de tablou pentru sferturile de finală care urmează, decât de urcarea Real-ului în această fază, fiindcă nu-i tot una să joci cu Arsenal sau cu PSV, iar apoi cu Liverpool ori cu PSG. Eeeiii, și așa am ajuns la ceea ce vreau să spun de fapt: că adversarul cel mai periculos pentru Real, pe care ar fi urmat, conform calculelor, să-l întâlnească în semifinală, mi se părea Liverpool. Care câștigase în deplasare cu PSG, returul părând o formalitate, ca și presupusul sfert dintre Liverpool și Aston Villa, având în vedere că în Premier League, între Liverpool (viitoare campioanăfără emoții) și Aston Villa e o distanță de 25 de puncte, 70 față de 45. M-a bucurat la culme victoria și calificarea PSG chiar pe stadionul din Liverpool, fiindcă Real ar trebui să o bată lejer în semifinală. Am suferit un pic și pentru Liverpool, fiindcă jocul ei și al lui Salah adesea mă încântă. În sfârșit, ce a fost a fost, iar un calcul tot simplu îmi spusese că alaltăieri, în finala Cupei EFL, Liverpool avea să măture cu Newcastle, atât pe baza diferenței de valoare dintre ele (și de puncte în campionat, 23), cât și datorită eliminării din Champions' League, ceea ce avea să stârnească furia echipei. Pariorul din mine însă și-a luat și o măsură de prevedere: n-am jucat 1 solist, ci am pus 1X, gândindu-mă că poate și ăilalți vor da totul pe teren. Oricum, de pierdut n-avea cum să piardă Liverpool! Vreți finalul apoteotic? Iată-l: Liverpool nici n-a suflat pe teren, Salah parcă era mort, ăilalți bezmetici complet, Newcastle călărind-o de la început până la sfârșit, înscriind de 2 ori, dar mai putea marca de vreo 4-5 ori. Și uite-așa, Newcastle câștigăprimul trofeu după 70 de ani, Liverpool pierde și Cupa la 5 zile după eliminarea din Champions' League, iar eu rămân păgubit de 1784 de lei!