La Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”, din Fălticeni,

·Anul acesta tema festivalului a fost La Poésie volcanique

Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”, din Fălticeni, a găzduit în acest an, ca de foarte mulți ani încoace, Festivalul Internațional „Primăvara poeților”. Ajuns la ediția a XV-a, festivalul este evenimentul cultural cu care renumitul colegiu fălticenean își încântă oaspeții din județ, din țară și din străinătate la fiecare jumătate a lunii martie, constituindu-se într-o manifestare de tradiție în această instituție de învățământ. Inițiat fostul ministru francez al culturii, Jack Lang, în anul 1999, Festivalul „Le Printemps des Poètes” reprezintă într-un prilej major de celebrare a artei poetice. Manifestare culturală de o calitate deosebită, ”Le Printemps des Poètes” este un eveniment cultural ce a fost importat în România prin demersurile poetei şi traducătoarei Linda Maria Baros, iar la Suceava a fost adus pentru prima dată de universitarul Ştefan Alexandru Băişanu, în anul 2005.

Manifestare internațională axată pe cultura bunului gust, pe educația estetică și pe cultivarea discernământului artistic la tineri, acest festival are ca scop încurajarea lecturii ca practică culturală, inițierea de întâlniri între scriitori contemporani și elevi, dezvolatrea competențelor de limba franceză ale elevilor și, nu în ultimul rând, sensibilizarea publicului la poezie, sub toate formele sale. În cadrul acestui program de succes pentru francofilofonia bucovineană şi românească sunt celebrate anual Ziua Internaţională a Francofoniei, - 20 martie, precum şi Ziua Mondială a Poeziei, - 21 martie. Evenimentul propune anual mai multe tipuri de activități: concursuri de creație poetică, recitaluri de poezie, întâlniri cu autori contemporani, etc .

Fiecare ediție are o temă specială, în jurul căreia gravitează creațiile poetice propuse de inițiatorii parizieni, iar tematica propusă are rolul de a încuraja poezia contemporană şi deopotrivă muzica, spiritul cantabil al poeziei şi vieţii actuale, nevoia de muzicalitate a sufletului omului contemporan, spiritul tinerelor generaţii care adoptă cu entuziasm tehnici de învăţare şi comunicare prin muzică şi poezie cântată (le poème chanté), dar și prin dans (le poème dansé). Anul acesta, Festivalul ”Le Printemps des Poètes” a avut o temă interesantă La Poésie volcanique, poezie încărcată de energie creatoare care sporește puterea cuvintelor, făcând ca expresia dorinței să se asemene erupției unui vulcan.

·Ca în fiecare an, Colegiul tehnic „Mihai Băcescu” a ieșit la rampă cu un spectacol de o mare calitate artistică

Jumătatea lunii martie a acestui an a făcut, la fel cum se întâmplă din 2011, ca numele Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” să depășească cu mult granițele urbei de pe Șomuz. La Poésie volcanique - tema din acest an a Festivalului ”Le Printemps des Poètes” a permis profesorilor și elevilor de la C.T. „Mihai Băcescu” să iasă la rampă cu un spectacol de o mare calitate artistică, extrem de apreciat și urmărit cu bucurie de către invitații de seamă și foarte aplaudat de toți participanții. Melanj al tuturor celor șapte arte, îmbinare armonioasă a muzicii cu poezia, a dansului cu teatrul, a filmului cu pictura și sculptura, spectacolul oferit de elevii și profesorii Colegiului a fost încântare pură, a fost armonie și grație, a fost plăcere pentru minte și inimă.

Ca în fiecare an, organizatorii au avut alături de ei o serie de invitati reprezentativi, puternic legați de Franța, prin toată munca lor : profesor universitar doctor Sanda-Maria Ardeleanu, directorul Bibliotecii Universitare din cadrul Universității „Ștefan cel Mare”, Suceava și președinte de onoare al Alianței Franceze din Suceava, profesorul cercetător Jean-Claude Dodo, de la Universitatea Houphouet Boigny din Abidjan, Coasta de Fildeș, profesoara Genevieve Coudre, din Paris, lectorul de limba franceză Ding Yujie, de la Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava. Alături de ei s-au aflat, de asemenea, Anișoara Budui, bibliotecar în cadrul Bibliotecii USV, Adriana-Florentina Malanciuc, președinte al Asociației Bibliotecarilor din România, filiala Suceava, Florin Viu, reprezentantul Casei Corpului Didactic Suceava, reprezentanți ai Asociației părinților și jurnaliști.

Extrem de important de menționat este faptul că la activitatea desfășurată la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”, un invitat important a fost profesoara Vera Ciocan, reprezentant al Instituției publice Liceul Teoretic „Mitropolit Nestor Vornicescu”, din comuna Lozova, raionul Strășeni, Republica Moldova, care s-a aflat în contact online cu colegii din Fălticeni pe toată durata activității și care, de altfel, a oferit un minunat moment poetic cu un grup de elevi de la școala pe care o reprezintă.

Așa cum șade bine oricărei activități importante din școală, discursul de deschidere a aparținut directorului Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu”, profesoara Olguța Popa-Ion. Activitatea a continuat, cu intervenția distinsului cadru didactic universitar, lingvist, semiotician, specialist în analiza discursului și militant pentru învățământul în limba franceză și promovarea francofoniei, Sanda- maria-Ardeleanu. Melodioasa limbă franceză a învăluit sala odată cu fiecare dintre intervențiile invitaților, care au împărtășit audienței o parte dintre creațiile lor și au picurat câte puțin din pasiunea lor în sufletele tuturor celor prezenți. Au citit poezii și au făcut sufletele să vibreze, au vorbit despre experiențele lor în țara noastră și au dovedit că nu trebuie să fii născut în România pentru a simți și trăi românește.

Apoi, două dintre fostele absolvente ale CTMB, profesoara Lenuța Rusu și Alexandra Gorea, absolventă a Facultății de Filologie, din Cluj, specializarea coreeană-norvegiană au citit câteva dintre poeziile scrise de ele.

A urmat călătoria în lumea artelor alături de o parte dintre elevii talentați ai Colegiului, care iubesc și apreciază limba franceză. Elevii artiști au oferit tuturor celor prezenți un spectacol în care dansul, muzica si poezia în limba franceză, teatrul si momentele de muzică instrumentală au format un tot armonios, însă, fiecare dintre numeroasele momente artistice a fost răsplătit, din plin, cu aplauze binemeritate. Trăirile provocate de calitatea acestui eveniment au fost atât de puternice încât unii dintre spectatori chiar au lăcrimat de emoție. Iată de ce, toți acești artiști amatori, dar aproape profesioniști, trebuie menționați, fiindcă munca lor trebuie cunoscută de cât mai multă lume.

Protagoniștii acestui program au fost elevii: Alexandru Maleș, Thomas-Lucian Dicher, Ramona Oroianu, Ioana Moroșanu, Bianca Ailincăi, Maria Nechifor, Daria Lămășanu, Delia Ciobanu, Cezar Albu, Andrei Dumitriu, Denisa Drăgoi, Robert Varganici, Diana Târziu, Valentin Răileanu, Ștefan Alexandru, Alin Rusu, Sabina Holotă, și admirabilii membri ai trupei de teatru ATHANOR, coordonați de profesoara Oana Caulea. Alături de ei au performat studenții masteranzi Georgiana-Andreea Lucescu și Ioan-Teodor Goian-Socoliuc, de la Facultatea de Litere și Științele Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel Mare”, Suceava.

Tot la loc de cinste s-au situat și cei doi prezentatori ai evenimentului artistic : Sabina Holotă și David Șorodoc.

·La C.T. „Mihai Băcescu” franceza e la loc de cinste

Festivalul ”Le Printemps des Poètes”, eveniment cultural de tradiție pentru această unitate școlară fălticeneană nu este însă singura dovadă că limba franceză este extrem de iubită aici. O întâmplare mai puțin obișnuită petrecută chiar la momentul sosirii invitaților a avut darul de a arăta acestora că limba vorbită la Paris e foarte cunoscută și îndrăgită la Fălticeni, mai precis la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”. Imediat ce au ajuns invitații la poarta Colegiului, agentul de pază Constantin Trifan, de la firma Real Protection Guard, i-a întâmpinat adresându-li-se în limba franceză. Impresionată de felul corect de a vorbi în franceză, profesoara universitară Sanda-Maria Ardeleanu l-a întrebat pe agentul de pază de unde cunoaște limba atît de bine. Tot în limba franceză, acesta i-a povestit că a trăit vreo 12 ani în Belgia și că acolo a aprofundat limba franceză pe care oricum o îndrăgise de pe băncile școlii, el fiind, dealtfel, tot absolvent al Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu”, Fălticeni. Pentru un așa agent de pază, nu ne rămâne decât să utilizăm o expresie tot în limba franceză : Chapeu !