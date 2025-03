O carte pe zi: „Când corpul spune nu”

Autor: Gabor Maté

Traducător: Adriana Ionescu

Apariție: 2021

Nr. pagini: 380

Editura: Curtea Veche

GABOR MATÉ, cunoscut medic canadian de origine maghiară, a lucrat în domeniul îngrijirii paliative și este autor al unei serii de bestsellere. Autorul combină cercetarea medicală cu studii de caz reale, oferind o analiză amănunțită a relației dintre minte, corp și sănătate. El este recunoscut ca autoritate pe teme precum stresul, sănătatea fizică și psihică, tulburarea de hiperactivitate și deficitul de atenție (ADHD), parentingul și dependențele.

Descriere

Nu există oameni care să nu fi trecut prin episoade de stres acut, fie el provocat de fenomene exterioare, fie produs din cauze interioare. Boala secolului al XXI‑lea ne-a făcut pe toți săsimțim măcar de câteva ori în viațăcăam ajuns la capătul puterilor, determinându-ne să luăm măsuri urgente ca să restabilim echilibrul.

După câteva decenii de carieră medicală de excepție, în care a urmărit legătura dintre stres și boală, Gabor Maté a strâns laolaltă poveștile pacienților săi, le-a confruntat cu cele mai recente studii clinice și a dezvăluit consecințele imediate, deseori ignorate, ale stresului de zi cu zi. Cartea sa este un semnal de alarmă și o pledoarie pentru medicina biopsihosocială, una dintre cele mai bune căi prin care ne putem elibera de această cumplită afecțiune a epocii noastre.

Ce spun criticii

„O colecție inedită de cazuri reprezentative, extrase din experiența profesională a lui Maté, precum și dintr-o bogată bibliografie medicală.” (The Vancouver Sun)

“Această carte are multe puncte forte. Atunci când observă și scrie despre suferința umană, inclusiv a sa, Maté este plin de compasiune și, de aceea, convingător.” (The Globe and Mail)

„O explorare captivantă a relației dintre stres și boală. Maté cercetează în profunzime poveștile de viață și psihicul pacienților săi. Ce iese la suprafață nu este altceva decât o mare revelație.” (Edmonton Journal)

„Scris ca un exercițiu de claritate și compasiune, volumul este după chipul și asemănarea autorului său: înarmat cu multe cunoștințe și cu un suflet de aur.” (The Georgia Straight)

„Backgroundul medical și stilul clar ale lui Maté fac astfel încât chiar și procesele biologice complexe să fie accesibile cititorilor care nu au o pregătire științifică.” (The Gazette)