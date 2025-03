Înstrăinare. ”Într-un loc străin nu mai ești tu însuți. Ești tu plus acel loc străin, care te ”strânge”, deci acționează asupra ta. (Cum necum). Fie că-ți place, fie că nu, are un efect asupra ta. Admiri, detești, ești entuziasmat, oftezi etc. De fapt e locul acela care se pune în valoare, prin tine. Prin urmare, nu mai ești tu, în stare pură, tu cel adevărat. Prin urmare, călătorind, nu mai călătorești tu, călătoresc peisajele, șoselele, podurile, stâlpii, livezile pe care le vezi. Prin urmare, tu, acela care te știai, ai rămas acasă. Prin urmare, dacă tot nu ești tu, nu e mai bine să șezi acasă? Să nu mai înduri oboseala? Căci oboseala - și cheltuielile de nervi, transport și cazare, tu le suporți, tu cel propriu-zis”. (Marin Sorescu, Jurnal).

Sex și... ciocolată. ”1. Ciocolata este alimentul cel mai râvnit în mod uzual de către femei. Multe femei spun că sunt la fel de satisfăcute de un baton de ciocolată sau de o cupă cu înghețată de ciocolată, ca și de sex! Ciocolata poate fi substituentul sexual numărul I pentru femeile care nu au parte de aș a ceva! Niciun prieten în jur? Lăsați-vă în voia ciocolatei! 2. Aztecii considerau ciocolata un afrodiziac. Pentru ei, ciocolata era cu adevărat alimentul dragostei! 3. Calitățile afrodiziace ale ciocolatei pot fi puse pe seama a două substanțe chimice pe care le conține. Una este triptofanul, un aminoacid esențial din componența serotoninei, aceasta fiind o substanță chimică din creier implicată în excitarea sexuală. Cealaltă este feniletilamina, un stimulent asociat amfetaminei, care este eliberat în creier când oamenii se îndrăgostesc. 4. Ciocolata stimulează hipotalamusul, ceea ce produce senzații de plăcere în creier și afectează nivelurile de serotonină. În concentrații mari, însă, serotonina poate fi convertită în melatonină, care reduce imboldul sexual dacă este produsă în cantități mari. Altfel spus, deși un pic de ciocolată vă va excita, prea multă va anula excitația. 5. În fine: ciocolata este un cadou sexy, fiindcă este un ritual familiar de curtare.” (Eve Marx, 101 lucruri inedite despre sex).

Calipigă. Provine din greaca veche, unde kalli pugos înseamnă „care are fese frumoase”. Ioana cea calipigă regreta că din această cauză bărbaţii nu-i remarcau şi frumuseţea interioară.

Calorii. Un mit urban susţine că sexul arde caloriile şi ajută la slăbit. Dar... o jumătate de oră de sex sălbatic consumă doar 85 de calorii, iar o felie de pizza (nu o pizza întreagă!) conţine până la 300 de calorii. Deci, pentru a distruge caloriile dintr-o singură felie de pizza sunt necesare până la patru ore de sex intens! Să fim, deci, serioşi: nici chiar bărbaţii care au luat Viagra nu pot face sex atâtea ore la rând.

”Obligații” conjugale. 1. Probabil că englezoaicele din epoca victoriană sufereau de mai puţine migrene „conjuncturale” decât nevestele de astăzi: până în 1884, femeile puteau ajunge la închisoare dacă refuzau să facă sex cu soţii lor. „Drepturile şi privilegiile căsătoriei” era un eufemism al vremii pentru sexul conjugal brutal, uneori de-a dreptul...violator. 2. La femei totul e în inimă, chiar şi capul. (Jean Paul).

Casanova. „Soţul meu spune că un Casanova este un foarte util prestator de servicii: femeile bune, ca şi Rolls-Royce-urile trebuie predate clientului funcţionale, rodate, testate. ”La cheie” (Jilly Cooper).

Casă. 1.O femeie: casa e acolo unde nu trebuie să port sutien...2. „Nu e în regulă o casă în care câinele aduce papucii şi femeia latră.” 3. „Conform ideogramei chineze, o casă este un acoperiş, o femeie.” (Jacques Ferron)

Povești. ” Poveștile nu se termină niciodată!/Mereu scapă ulcioru-n iarbă-o fată/Și calc-apoi cu tălpile desculțe/Pe țăndările ce vor s-o asmuțe/Și să se tăvălească pe cărare,/De dragoste și de durere-n ziua mare/Cînd soarele gelos o bate-n ceafă/Și-n părul prins de-a valma c-o agrafă/Și razele subțiri o trag de sâni/S-o-nalțe-n ceruri, pe un alt tărâm/Mai pur și fără șotii și minciuni,/Unde se ard tămâi, se fac minuni/Și-arhanghelii semeți o înconjoară/Cu eleganța vremilor de-odinioară...” (Emil Brumaru)

Veche scrisoare de dragoste. ”În ce să mă preschimb ca să-nțelegi/că te iubesc mai mult decât un om,/mai mult decât un fluture în zbenguieli fără de legi,/mai mult decât o creangă fructul dintr-un pom./În ce să mă prefac să-ți prind întregul trup?/În vânt, în râu, în după-amiaza unei zile/ce ți-ar înfășura sufletu-n raze fine/și ți l-ar pune-n fagurii gustoși, ca mierea-n stup?/În ce să mă transform de dragul tău, în ce?/Într-un lingou de aur, într-o piramidă,/într-o păroasă, lâncedă omidă/ce se tot duce,-ncet-încet, în jos, pe pântece?/Eu te iubesc atât de pământește,/încât nu știe decât Dumnezeul meu/care-ți șoptește pe dumnezeiește/să mă primești așa cum e și El: și bun, și rău…” (Emil Brumaru).

Răutăți. Răutăţi ”poporane” despre femei, scornite de bărbaţi ♦ Ce e mai rău decât o femeie? - Două! ♦ Dacă limba femeii ar fi mai scurtă, zilele bărbatului ar fi mai lungi ♦ Mai bine cu muta, decât cu limbuta ♦ La casa cu nouă fete, moare pisica de sete ♦ Unde sunt două cumnate, rămân vasele nespălate ♦ Dintele (măseaua?) de minte la muieri tocmai după moarte iese ♦ Muierea poftește şi la urdă de curcă şi la lapte de cuc ♦ Muierea văduvă tot castraveți visează ♦ Are popa șapte fete/văleu, toate stau să fete ♦ - Hai nevastă la prășit!/ - Bărbate, m-am bolnăvit./ - Hai nevastă la băut!/ - Bogdaproste, mi-a trecut.(Din presa interbelică).

Femeia cugar. Alain Rey, în interesanta sa carte 200 droles de mots qui ont change nos vies depuis 50 ans, ”Le Robert”, 2017, scrie: Femeia ”cugar” este o prădătoare sexuală, ce vânează prăzi tinere, desigur consensuale. Termenul trebuie separat de dizgațiosul acronim MILF, greu de tradus (mother I would like to fuck”), popularizat de filmul American Pie (1999). Revendicându-și public apetitul erotic, femeile numite astfel refuză atitudinea obligatoriu pasivă pe care misoginii o atribuie femeii în raporturile de seducție. Există, însă, și un ”bărbat puma”, simetric al femeii cougar? Da, dar mult mai puțin folosit. El a fost creat de creatorul unui site de întâlniri între bărbați ”copți” și femei tinere”.