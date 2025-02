Protest față de politica duplicitară

Inițiatoarea proiectului „10 pentru folclor”, Mihaela Bârsan, îl susține pe părintele Sorin Huluță de la Soroca, care recent a refuzat titlul de cetățean de onoare al municipiului Soroca în semn de protest față de politica duplicitară a autorităților locale.

Comunitatea românească din Soroca, Republica Moldova, este revoltată după ce autoritățile locale l-au umilit pe preotul Sorin Huluță care slujește la Biserica Sfinților Martiri Brâncoveni.

În semn de apreciere pentru activitatea religioasă și filantropică pe care o desfășoară la Soroca de 15 ani, preotul Sorin Huluță (originar din Bacău, căsătorit cu o suceveancă) a fost invitat la ședința de Consiliu Local din luna februarie pentru a fi distins cu titlul de Cetățean de onoare al municipiului.

În cadrul aceluiași eveniment, pe ordinea de zi a ședinței se afla și proiectul de acordare a terenului de sub lăcașul de cult în superficie pentru o perioadă de 99 de ani, care primise anterior avizul favorabil al comisiei de specialitate, iar în ședință, la inițiativa liderului PSRM, Aurelia Cazac, s-a propus și votat un amendament prin care perioada de acordare în superficie a terenului a fost redusă la doi ani.

· Protest

În semn de protest față de politica duplicitară a autorităților locale, părintele Sorin Huluță a făcut un gest neașteptat: a refuzat titlul de Cetățean de onoare al municipiului Soroca, argumentând gestul său astfel: „În urmă cu 15 ani am ajuns pentru prima dată în Basarabia, și mulți cunoscuți, prieteni, au încercat să mă facă să mă răzgândesc explicându-mi cât de grea este misiunea pe care mi-am asumat-o în contextul geopolitic. Însă am simțit că aceasta este calea mea și nu m-am abătut de la ea. Cu Dumnezeu alături, am pornit de la 3-4 familii și avem acum o comunitate de câteva sute. Nu a fost ușor, dar nu am să mă plâng niciodată și consider că mai avem multe de făcut aici pentru ca să fim cu adevărat vrednici în memoria generațiilor care vor veni după noi”.

Ulterior, enoriașii s-au unit în jurul preotului, adunând peste 1.000 de semnături în petiția înaintată autorităților locale, prin care se cere revizuirea termenului de doi ani pentru acordarea în superficie a 24 de ari pentru Parohia Sfinților Martiri Brâncoveni.

· Susținere

Autoritățile locale din Soroca au răspuns petiționarilor că vor organiza audieri publice în legătură cu acest subiect, fără a lua concret vreo măsură în acest sens.

În acest context, preotul Sorin Huluță, însoțit de câteva sute de persoane, au mers în fața Primăriei Municipiului Soroca, unde au protestat pașnic cu icoane și rostind rugăciuni. Enoriași, oficialități locale și alți cinci preoți s-au alăturat preotului Sorin Huluță în încercarea sa de a convinge autoritățile locale să revizuiască termenul de acordare în superficie a celor 24 de ari.

La protestul din Soroca a mai participat și suceveanca Mihaela Zîna Bârsan, inițiatoarea proiectului „10 pentru folclor”, care a explicat că pe părintele Sorin Huluță îl cunoaște încă din anul 2018, atunci când a invitat-o să participe la Marșul Unirii, o activitate deosebită prilejuită de Centenarul Unirii.

„Biserica închinată Sfinților Martiri Brâncoveni nu este doar un lăcaș de cult superb, autentic românesc, ci și un adevărat centru de spiritualitate al românilor din Republica Moldova. Părintele a preluat și se îngrijește de monumente ale eroilor dedicate ostașilor români care și-au pierdut viețile luptând pentru Basarabia, a organizat spectacole patriotice, serate culturale, expoziții de pictură și lansări de carte, menținând astfel vie flacăra românismului de cealaltă parte a Prutului. Îndemn autoritățile județene și locale, dar și pe suceveni să ia atitudine în legătură cu această situație revoltătoare și nedemnă, să apărăm eforturile și strădaniile părintelui Sorin care au însuflețit timp de 15 ani comunitatea din Soroca, să le reamintim că suntem frați și că sângele apă nu se face oricum ar împărți teritoriile marile puteri ale lumii!”, a fost mesajul Mihaelei Bârsan.

· Se caută soluții

Până în momentul de față, au fost postate mii de mesaje de încurajare prin intermediul rețelelor de socializare și un mesaj de susținere din partea Înaltpreasfinţitului Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, care a transmis: „Mitropolia Basarabiei și Exarhatul plaiurilor își exprimă dezacordul profund și ferm față de cele întâmplate în Consiliul Local Soroca în 4 februarie 2025 cu privire la amendamentul ce a redus la doi ani perioada de acordare în superficie a terenului Parohiei Sfinților Martiri Brâncoveni. Această decizie afectează grav drepturile comunității noastre din Soroca și creează un precedent periculos prin care se limitează în mod discreționar dezvoltarea unei instituții de cult, ce reprezintă nu doar un spațiu de rugăciune, ci și un reper cultural, spiritual și identitar al întregului municipiu. O astfel de hotărâre nu poate fi considerată decât o decizie arbitrară, discriminatorie și în contradicție cu principiile de echitate și justiție pe care orice administrație publică trebuie să le respecte”.

În urma acestor demersuri, primarul municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, și secretarul Niculai Leșan dau asigurări că vor căuta soluții pentru rezolvarea acestei situații conflictuale. Mai mult decât atât, primarul Lilia Pilipețchi s-a angajat să discute în detaliu cu colegii ei de partid, care au creat revoltă în rândul comunității românești din Soroca. Municipiul Soroca este înfrățit cu 11 localități din România, inclusiv cu municipiul Suceava.