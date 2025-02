Lumea se schimbă într-un ritm nebun pe toate planurile, de la legile fizicii pe care le-am învățat și le credeam eterne până la moda care stârnește, de multe ori, adevărate isterii printre cei care vor să fie "cool". Și atunci de ce să nu ne schimbăm opiniile, chiar convingerile personale, după ce intrăm în posesia de noi informații (unele ne zdruncină complet imaginile anterioare), apar noi descoperiri tehnologice în aproape toate domeniile sau personalități de talie mondială interpretează într-un mod inedit fenomenele economico-sociale și implicațiile lor pe plan uman. Mai mult, consider că o capacitate ridicată de a accepta noul, de a înțelege că au fost insuficient informați și, în consecință, să ne schimbăm percepția față de un eveniment, fenomen sau chiar persoană (vezi politicienii) este o dovadă a unui spirit viu, a înțelepciunii. Un romancier al secolului al XVIII-lea (D. Defoe, autorul romanului copilăriei multora, "Robinson Crusoe") spunea într-o manieră dură: "consecvent este numai boul!", iar poporul nostru spune despre cei "puțin dotați", aflați în fața unor realități diferite, că "au rămas ca vițelul la poartă nouă". Adaptarea la schimbări ne ajută să supraviețuim, să ne dezvoltăm personal și să ne integrăm social!

Trebuie să fim de acord că schimbările rapide au efecte atât generale, cât și personale pozitive, dar și negative, lucru mai evident ca niciodată. Sub aspect benefic schimbările generate de dezvoltarea tehnologică și descoperirile în noile domenii ale vieții economice au determinat creșterea calității vieții, îmbunătățirea sănătății generale prin reducerea sau eradicarea unor maladii (variola, malaria etc.), scăderea efortului fizic uman (acum "tragem de fiare" la sala de forță) sau prin faptul că dispunem de mai mult timp liber pe care unii (puțini) îl dedică dezvoltării personale. Avem posibilitatea de a ne implica în viața politico-socială, culturală, în acte de caritate etc. Și toate aceste oportunități reprezintă schimbări tehnico-economice reflectate pe plan social-uman! Timpul nu așteaptă! Ne schimbăm opiniile și comportamentul sau...

Efectele schimbărilor în societate și ulterior în opiniile umane sunt și negative. Cetățeni și chiar națiuni nu s-au adaptat noilor cerințe și au devenit frustrați, iar unele țări mult rămase în urmă, din cauze în primul rând subiective (vina conducătorilor), se încadrează acum în categoria celor eșuate. Reacțiile lor, atât la nivel individual, cât și statal, se manifestă prin violență, cursă aberantă a înarmării și chiar agresiune. Și asta nu doar în zonele subdezvoltate ale planetei. Permanent în istoria omenirii transformările care apar obiectiv și ne pun în fața necesității de a ne modifica opiniile și comportamentul au generat câștigători și perdanți. Iar "favorizații sorții" trebuie să se gândească și să acționeze și în favoarea celor care au pierdut cursa. Inechitatea foarte mare determină violență, migrație, distrugerea unor piețe sau surse de materii prime și în final toți pierd!

Sunt soluții și nu doar sub aspect teoretic. Ne schimbăm opiniile și comportamentul atât la nivel personal, cât și general, dar sunt și convingeri care trebuie să rămână constante. Pacea și respectul față de viața umană și a planetei trebuie să fie eterne! Este loc pe Terra pentru toți!