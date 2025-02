În sec XXI, facem parte din Uniunea Europeană, o uniune supranațională care a modificat conceptul de suveranitate a statului. Apartenența la NATO, de asemenea, ne limitează deciziile. Revoluția tehnologică și inteligența artificială domină lingvistic o mare parte a activității publice și suntem abia la începutul erei digitalizării. Tehnologiile digitale au creat noi medii de comunicare virtuală - rețelele de socializare - cu dovedit impact negativ asupra individului. S-a constatat că noile generații manifestă stagnare a dezvoltării lingvistice și dificultăți în comunicarea directă.

Acești constituenți ai realității contemporane au produs efecte perverse în psihologia maselor, nepregătite pentru viața în post-comunism. Mare parte a societății, orbită de noutate, prinsă în vârtejul unui progres care i-a modificat parțial codul valoric, încărcată de complexe, și demoralizată și-a pierdut treptat interesul față de nație și implicit față de limba română. Acestor argumente le adăugăm și inapetența pentru lectură.

Să raționăm corect. Această apatie este îngrijorătoare. Vom fi asimilați dacă nu acționăm pentru reafirmare națională.

Să începem cu duhul nației, cu limba română vorbită!De ce ar fi limba duhul națiunii? Repetăm: prin vorbe,ne împărtășim sensibilitățile și ne raționăm acțiunile. Spre deosebire de greceasca și franțuzeasca din veacurile trecute, în sec XXI, englezeasca s-a impus la nivel mondial și trebuie să-i recunoaștem, de facto, dinamica. Noi ne-am entuziasmat și am adoptat în mod inutil cuvinte și expresii din englezească, ignorând bogăția semantică a vocabularului românesc. Atenție! Dacă vom continua în același ritm, abia acum, în epoca modernă, riscăm să ne lepădăm de limba noastră, considerând-o depășită; să ne sacrificăm sufletul. Pentru a evita această evoluție, am putea acționa în două direcții distincte. Prima direcție, ar fi să curățim limba, să eliminăm englezismele inutile, folosind corespondentul lor în limba română. De exemplu: Cash - numerar, weekend - sfârșit de săptămână, job - loc de muncă, business - afacere, show-room - expoziție low cost - preț redus, brand - marcă, sale -reduceri, voucher - tichet valoric look - înfățișare, Email -poștă electronică ș.a.m.d. În paralel cu procesul de curățire a limbii, putem asimila unii termeni, consacrați în limbajul IT (Tehnologia Informațiilor) și în comunicarea pe rețele sociale, precum internet, Email, hardware, firewall, online, backup, maus, tablet, hacker sauupdate, instagram, tik tok...Nu suntem absurzi și nici regresivi. Am putea păstra, de exemplu, și Facebook, deși are corespondent în limba română „carnețel cu mutrițe”. Terminologia IT are un limbaj specific care s-a conturat și afirmat în circuit mondial. Pentru „a vorbi aceeași limbă” la Tokio și la Cluj, este normal să o stăpânim. Abia am intrat în epoca digitalizării și, dincolo de maimuțăreala cu englezisme împrăștiate fornăit prin propoziții, nu știu cât suntem de pregătiți pentru acest progres. Poate ar fi bine să ne preocupe cum va reacționa săteanul nostru, oricum refractar la noutate, când i se va vorbi despre biți și aplicații software, pentru a-l convinge că digitalizarea îi poate ușura viața; nu-i lucrătura lui Belzebut.