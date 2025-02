Demers

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, are un susținător pentru candidatura la președinția României în persoana deputatului USR de Suceava, Emanuel Ungureanu. Acesta i-a transmis marți un mesaj președintei USR, Elena Lasconi, cea care a ajuns în turul al doilea al alegerilor prezidențiale de anul trecut, care au fost anulate, în care îi transmite acesteia că a venit timpul să fie „om de stat” și să susțină o candidatură a lui Nicușor Dan.

„Nicușor Dan este fondatorul USR și omul care a câștigat două mandate de primar al Capitalei cu sprijinul USR.

Toate sondajele de opinie, inclusiv cele comandate de partidul nostru, îl cotează pe Nicușor Dan la 20-21% din intențiile de vot și pe tine la 9-10%, deci, la jumătate.

În mod evident, după rezultatul tău excepțional din decembrie, nimeni din USR nu are dreptul să îți ceară să te retragi din cursa pentru prezidențiale și eu nu voi face asta. Într-o țară normală, ar fi trebuit să fii președinta României și ar fi fost extraordinar, ai un suflet bun și ești harnică, meritam un președinte ca tine după decepția numită Iohannis. Din cauza Securistanului infiltrat în CCR, acest moment astral ne-a fost distrus. Sunt convins că este incredibil de frustrant pentru tine că ți-a fost furată victoria, o meritai și o meritam, USR te-a susținut fantastic”, este mesajul lui Emanuel Ungureanu către Elena Lasconi.

El s-a declarat convins că Elena Lasconi l-ar fi învins categoric pe Călin Georgescu, însă acum este „momentul astral” al lui Nicușor Dan. „Este convingerea mea după ce am vorbit cu foarte mulți alegători USR. Deși Nicușor se autodeclară independent, electoratul nostru userist îl vede tot ca pe un userist și îl preferă. Este timpul să fim oameni de stat și să facem alegerea corectă pentru România, dincolo de simpatiile sau antipatiile personale. Este un lucru cunoscut în USR, faptul că nu am o simpatie deosebită pentru Nicușor Dan, am fost foarte critic cu el și în primul mandat de primar și în al doilea, cu argumente, nu dezvolt acum motivele, sunt publice”, a completat deputatul USR de Suceava, care a amintit și de momentul din anul 2017 când a candidat împotriva lui Nicușor Dan la președinția USR.

Ungureanu mai spune că România este într-un moment mai greu ca cel din decembrie, dar și că în mod nemeritat, deși nu a pierdut alegerile, electoratul USR nu o mai preferă pe Elena Lasconi ca prima alternativă la Călin Georgescu sau Crin Antonescu.

„M-aș fi bucurat ca electoratul nostru să te prefere, îl preferă însă pe Nicușor. Ca oameni de stat trebuie să ascultăm de glasul poporului. Poporul USR, nu organizația, îl vrea pe Nicușor. Trebuie să ascultăm împreună de glasul poporului, așa fac oamenii de stat”, a mai transmis deputatul USR. În final, Ungureanu i-a mulțumit Elenei Lasconi pentru tot ceea ce a făcut pentru USR, pentru el și pentru ceilalți colegi din partid. El a spus că acest mesaj nu este o cerere de retragere pentru Elena Lasconi, ci o rugăminte de evaluare lucidă a contextului politic actual și și-a exprimat convingerea că aceasta va lua decizia corectă pentru România.