Controverse

Conflict deschis, șicane și acuzații de abuz la Cornu Luncii, directoarea Școlii Gimnaziale „Constantin Blanaru” din comună reclamând conducerea primăriei de decizii și jocuri politice murdare.

Din toamna anului următor, școala condusă de Maria Verdeș ar urma să-și piardă personalitatea juridică și să devină o structură a școlii din Băișești. Verdeș reclamă că decizia nu are niciun fundament solid și este doar un act de intimidare și răzbunare din partea primarului Gheorghe Fron, pentru ca aceasta să-și piardă funcția.

Maria Verdeș mai susține că nici ea, nici cadrele didactice nu știu nimic de această decizie, întrucât nu a primit nicio informare oficială, deși hotărârea a obținut avizul Inspectoratului Școlar.

De cealaltă parte, primarul Gheorghe Fron susține că sub coordonarea prof. Verdeș, Școala Gimnazială Cornu Luncii a avut rezultate foarte slabe la examenele naționale, performanțele elevilor sunt sub ale celorlalte școli din comună, iar managementul acesteia este ineficient și defectuos.

„Rezultatele școlii sunt catastrofale de când dumneaei a preluat conducerea, și aici mă refer la evaluarea națională. Eu am investit 380 de miliarde în școlile din Cornu Luncii, copiii de la noi nu știu ce înseamnă creta. Sunt trup și suflet pentru școală, dar cu dumneaei eu nu am putut ajunge la o înțelegere, nu am putut colabora la evenimente și proiecte, întrucât singura ei preocupare era de a mă sabota, de a denigra. În plus, în comuna noastră a scăzut numărul de copii, sunt 745 de elevi, acum 10 ani aveam dublu. De asemenea, două școli cu personalitate juridică înseamnă cheltuieli mai mari”, a spus Gheorghe Fron.

Ce presupune reorganizarea școlilor

La Școala Gimnazială „Constantin Blanaru” Cornu Luncii învață circa 400 de copii din comună, aceasta mai având în subordine Școala Gimnazială Sasca Mare și Școala Primară Păiseni.

Primarul Fron menționează că indiferent de cine ar fi fost la conducerea școlii din Cornu Luncii, decizia ar fi fost aceeași, respectiv de comasare, ținând cont mai ales de scăderea numărului de elevi.

„Mai mult de atât, faptul că nu sunt performanțe la școala condusă de dumneaei e un mare semn de întrebare. Îmi doresc ce e mai bun pentru elevii noștri, pregătire bună, cadre didactice competente, atmosferă plăcută, ceea ce dumneaei nu a putut asigura. La Băișești, în schimb, avem elevi și rezultate de top. Noi am investit în aceste instituții, am fost trup și suflet, iar aceste denigrări sunt deplasate. Doamna directoare este o persoană conflictuală, a făcut sesizări către mai multe instituții, însă nimeni nu i-am dat dreptate. Nu a dorit să aducă un plus comunității, nu a fost dispusă să colaboreze, să contribuie la proiectele noastre”, susține primarul.

De cealaltă parte, directoarea Verdeș susține că această comasare, a școlilor din Băișești și Cornu Luncii, doar prima urmând să aibă personalitate juridică, e o răzbunare asupra ei, directorul de Băișești având sprijin politic, iar ea nu.

„Nu am fost informați de această decizie, consultați, nu a existat comunicare, informare, nici măcar din partea Inspectoratului. Părinții nu au fost întrebați, consultați cu privire la această posibilă schimbare, la fel cum nici directorul școlii. Toate acestea întăresc cele prezentate de mine. S-a acționat la intimidare și fără scrupule. Nu am primit niciun document oficial, vreun aviz, nimic, am aflat pe alte căi că școala va fi subordonată unei alte unități. La mijloc sunt doar decizii luate pe criterii politice”, a spus Maria Verdeș.

A acționat în instanță Primăria și Inspectoratul Școlar

Directoarea Maria Verdeș este la conducerea școlii din octombrie 2022. Aceasta spune că nu a fost niciodată pe placul primarului Fron mai ales pentru că soțul ei, candidat în două rânduri la primăria comunei, este dintr-un alt partid politic.

Directoarea mai povestește că a sesizat situația abuzivă, din luna august, Inspectoratului Școlar și Prefecturii, însă cele două instituții „nu au căutat răspuns pentru situația mea, ci, din contra, au încercat să cedez psihic, să îmi dau demisia. În acest sens, Inspectoratul m-a evaluat pentru activitatea de manager pentru anul școlar 2023-2024 cu calificativul Bine, în urma contestației ajungând la un punctaj corespunzător calificativului Foarte Bine”, a mai spus Verdeș.

Directoarea susține că a apelat la sprijinul unui avocat și a acționat în instanță Primăria și Inspectoratul Școlar, în contencios administrativ.