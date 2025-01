Dr. Valeriu Gavrilovici, șeful Secției de chirurgie generală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, este invitatul din această săptămână al podcastului „Interviurile Monitorul”. Este tatăl a șase copii și, referindu-se la rolul de părinte, a spus că: „Nu e greu să ai copii, cel mai greu este să-i crești și să-i educi cum trebuie, cum este frumos, cum îți dorești. Ca părinte, îți dorești tot ceea ce este mai bine pentru copiii tăi”.

A absolvit Liceul Militar „Ștefan cel Mare”, din Câmpulung Moldovenesc, în 1987, iar apoi, în 1988, după un an de „armată”, pe care a plătit-o, a intrat la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, din București. S-a căsătorit în timpul facultății și intenționa să rămână, împreună cu soția, în capitală, dar o noapte petrecută în Iași i-a determinat pe ambii să-și continue studiile în fosta capitală a Moldovei. Din 2006 a venit la Suceava, motivat, printre altele, și pentru că a constatat că în Iași nu își poate realiza unul dintre visurile sale în domeniul medicinei. Din 2014 predă la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, din 2016 este șef de secție, iar despre profesia sa spune că: „modestia și lungul nasului trebuie să fie două constante în viața unui chirurg”.

Vizionând acest podcast, pe site-ul „Monitorului de Suceava”, dar și pe canalul de YouTube și pe pagina de Facebook ale ziarului nostru, puteți afla cum a ajuns dr. Valeriu Gavrilovici să lucreze aproape doi ani la un spital din Rennes, Franța, și ce l-a determinat să se întoarcă în țară deși, după ce și-a dus și familia acolo, era la un pas de a rămâne în Hexagon.

Mai puteți afla, tot din acest podcast, cum a studiat, un an de zile, la Brașov, rachete și artilerie antiaeriană, cum a învățat pentru a fi admis la Medicină, după ce, cu un an înainte, picase primul sub linie, care a fost cel mai emoționant moment pe care dr. Gavrilovici l-a trăit în relația cu un pacient, cum spune că este afectată emoțional viața unui medic după un eșec și de ce consideră că ”toți chirurgii sunt aproape de Dumnezeu, nici unul nu-l ignoră pe Dumnezeu în ceea ce face”.

