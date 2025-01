Marţi, 28 Ianuarie 2025 (17:09:25)

Taxa de salubritate în localitățile județului Suceava va crește, din martie, la aproape 20 lei/ persoană/ lunar în orașe și la 9 lei/ persoană/ lunar în comune, ceea ce va însemna o sumă destul de mare pentru familiile numeroase și cele cu venituri reduse. Prețul a rezultat în urma licitației din septembrie, anul trecut, organizată de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor (ADI-GC) în județul Suceava și este apropiat pe cele patru zone în care a fost împărțit județul: Rădăuți, Moara, Fălticeni, Vatra Dornei- Câmpulung Moldovenesc.

Singurul oraș care face excepție este municipiul Suceava, unde taxa de salubritate este, de la 1 ianuarie a.c., 15 lei/ persoană/ lună, deci 180 de lei/ persoană/ an.

Cum a fost primită această veste în orașele mici ne spune un cititor din Dolhasca: „eu am în întreținere doi bătrâni peste 75 de ani, doi copii, plus eu și soția. Ar veni 1.440 lei pe an. De unde să scoatem banii ăștia? În oraș nu este nimic de muncă. Plus impozitul pe casă, cheltuieli, copii la școală. Vă rugăm, ca cetățeni, să faceți o anchetă în oraș, ce contract s-a încheiat, de ne distruge financiar? Sau ne vrea casele, pentru că nu o să putem plăti? Sunt familii cu 10 persoane sau mai mult la Gulia. Lumea este foarte supărată, nu sunt locuri de muncă în Dolhasca, sunt bătrâni cu 1.300 de lei pe lună. E strigător la cer”.

Primarul din Dolhasca, Decebal-Dumitru Isachi, a declarat că în această problemă administrația locală nu prea are ce face. „Suntem membri în ADI-GC și în urma licitației am primit doar o notificare, că prețul nou este de 18,85 lei cu TVA. La orașe este dublu față de comune, care au 9 lei/ lună/ persoană. Mâine (n.r. miercuri, 29 ianuarie) avem ședință la ADI, să discutăm, dar nu prea avem ce face”, a afirmat primarul Isachi.

Președintele ADI-GD Suceava este vicepreședintele Consiliului Județean, Stelian Simeria. Acesta a precizat că licitația a fost organizată în perioada fostei administrații și contractul cu operatorii de salubritate „este semnat și asumat”. Asociația a recomandat un preț de 20 lei/ lunar/ persoană la nivelul tuturor orașelor și de 9 lei/ lunar/ persoană în comune „pentru a fi unitar în tot județul”, dar nu și-a pus problema cum va colecta acești bani de la familiile numeroase, de la cele cu venituri reduse sau fără venituri.

Noile tarife trebuie aprobate de consiliile locale din fiecare localitate, care au și varianta de a le respinge, însă operatorilor trebuie să le achite suma rezultată în urma licitației. „Consiliile locale pot să nu aprobe, dar pentru că operatorii au câștigat o licitație ei vor percepe suma/ tonă rezultată în urma licitației. Dacă primăriile merg cu vechile tarife pentru populație, vor trebui să acopere diferența din bugetul propriu. În toată lumea serviciul de salubritate este unul scump, mai ales că avem și condiționalități de mediu”, a afirmat Stelian Simeria.

În condițiile în care la nivel guvernamental se vorbește numai despre austeritate bugetară, este greu de crezut că primăriile își vor permite ca în acest an să subvenționeze din bugetele proprii, și așa deficitare, costurile de salubritate pentru cetățeni.

Menționăm că valoarea totală estimată a licitației de anul trecut pentru gestionarea deșeurilor a fost de 767,896 milioane de lei fără TVA, din care lotul Rădăuți – 220,799 milioane de lei, Moara – 151,862 milioane de lei, Gura Humorului/ Fălticeni – 229,415 milioane de lei, Vatra Dornei/ Câmpulung Moldovenesc – 165,819 milioane de lei.