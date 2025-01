Aveți cuvântul meu de onoare că m-am săturat! Nu am niciun fel de porniri discriminatorii în nicio direcție, și zău că am mulți prieteni unguri, ba îmi mai și place, de vreo jumătate de secol și ceva, muzica grupurilor Omega și Lokomotiv GT., iar dintre fotbaliști i-am iubit pe Ferenc Puskas (care a jucat ani buni la Real Madrid, în echipa-minune, alături de Di Stefano și Gento, în anii '50 - '60) dar și peLoti Boloni de la noi, după mine cel mai elegant, mai manierat și mai inteligent dintre toți fotbaliștii noștri. Spun toate astea ca să înțelegeți că n-am nimic cu etnia maghiară. Cum, unde vreau să ajung? La banda alcătuită din frații Kovacs, cărora un mecanism corupt până în măduva sale-a creat o pârtie către cele mai înalte poziții în ierarhia corupților cu fluiere, steaguri și, de la o vreme încoace, cu tehnologie video, arme cu care omoară tot ce știu ei că trebuie omorât, de la echipele programatic furate, până la spectacolul sportiv în sine și, cao consecință directă, ierarhiile care nu se mai stabilesc prin calitatea jocului, ci prin ce dictează banda Kovacs de pe iarbă sau din camera VAR. Nici nu s-a stins bine golănia de cu o săptămână în urmă, când Istvan Kovacs a inventat două penalty-uri din camera VAR în ultimele 10 minute, transformând-o pe U Cluj din învinsă în învingătoare, pentru ca alaltăieri, frac'su', Szabolcs Kovacs, să copieze procedeul, inventând din aceeași cameră VAR un penalty pentru FCSB, cu care aceasta a câștigat meciul de la Arad cu UTA. Repet: nu am nimic împotriva maghiarilor, dar mi-e o silă nesfârșită de hoți, oricărei etnii i-ar aparține aceștia. Cred că în situații ca astea, ar trebui să vedem Parchetul acționând. La noi, acum vreo 20-25 de ani s-a mimat ceva luptăantifraudăîn fotbal. Vi se pare că de atunci încoace nu se mai fură? Nu credeți totuși că derbedeii de acum sunt infinit mai corupți decât cei din vremea "cooperativei" lui Pinalty și Pădureanu, iar banda mai extinsă și mai bine organizată?