Făgăduință și bucurie

Credincioși din Parohia „Sf. Ierarh Nicolae” Ciumârna au dus recent „bunicilor” de la Solca, pentru al optulea an, „gustul sărbătorilor de acasă”. Grupul de la Ciumârna a fost însoțit de părintele Ștefan Mnesciuc, „parohul de azi al bisericuței-giuvaer din Ciumârna”, și de profesoara Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina Religie.

Ani la rând, prof. Daniela Ceredeev, împreună cu preotul Dan Ceredeev, care a plecat la Ceruri pe 30 iulie 2024,și cu mai mulți gospodari din Ciumârna au pregătit masă îmbelșugată pentru „bunicii” de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca. Cu mare bucurie părintele Dan le pregătea „bunicilor” de la Solca bucate cu „aromă de sărbătoare”, cu gustul de-acasă.

„Și-a fost, am simțit și cred, în acest an și mai cu binecuvântare și cu spor, pentru că s-a rugat Bunului pentru noi și părintele Dan, ascuns prin Cer, pe după vreun canat de fereastră, pe după vreun ușor. E-n fiecare an așijderea. Reînnoim făgăduința de a ne face unii celorlalți un dar de suflet și-n fiecare an aflăm alte și alte-nduioșări prin saloanele de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca. Unii dintre bunicei s-au strămutat între timp în brațele încăpătoare ale Cerului și trag cu ochiul pe furiș înspre cei pe care i-au mai lăsat un timp în urma lor; alții ne-așteaptă statornic și ne dojenesc duios și cu dor că parcă venim pe-acolo prea rar; și-aflăm, de fiecare dată, și bunici abia rătăciți de cei dragi ai lor, care-și stâmpără greu aleanul și care încă mai păstrează în buzunarul de la piept, căptușit cu lacrimi strivite-n gene, înfiorarea sărbătorilor de acasă”, a povestit prof. Daniela Ceredeev.

„Recunoștință prefăcută-n rugăciune, pentru statornicia de fiecare an”

Cu osteneală, cu multă dragoste și pricepere, voluntarii din Ciumârna le-au pregătit micul dejun și prânzul,„pomana porcului”, celor peste 70 de bătrâni de la Solca. „Bunicii” s-au înfruptat dintr-o tochitură făcută acolo, pe loc, de voluntarii veniți de la Ciumârna, de„mămăligă de barabule”, lapte prins în cofiță şi brânză din bărbânță. Nu au lipsit nici șorici, pampuște, fructe, bacarăi şi prăjituri. „E greu de așezat în cuvinte tulburarea ce vine deodată cu întâlnirea cu ei. Și nici nu-i de lăsat să se vadă vreodată. Își spune fiecare povestea lui, o poveste ce s-ar vrea mereu și mereu ascultată. Și îndreptățită, și mângâiată, și înțeleasă. Le simțim, o dată în plus, nostalgia și împăcarea că mai au timp mărunt de petrecut pe-aici. De-aceea ne și străduim să le aducem, nu pe cât de des am vrea, încă puțină mângâiere și-un dram de bucurie”, a mai spus prof. Daniela Ceredeev, aducând „recunoștință prefăcută-n rugăciune, pentru statornicia de fiecare an” oamenilor buni care au făcut posibilă această „sărbătoare” pentru „bunicii” de la Solca.