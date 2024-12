Alegeri

Consilierii județeni PSD Nicolae Robu și Stelian Simeria sunt noii vicepreședinți ai Consiliului Județean Suceava. Cei doi au fost aleși în aceste funcții în ședința de joi a deliberativului județean, fiind propuși de către președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan. Nicolae Robu și Stelian Simeria au fost singurele propuneri pentru funcțiile de vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava. PSD are astfel întreaga conducere a acestei instituții.

Înainte de începerea votului, liderul consilierilor județeni ai PNL, Vasile Tofan, a declarat că liberalii asigură cvorumul ședinței, însă nu vor participa la alegerea celor doi vicepreședinți. „Ne-am fi dorit, domnule președinte, nu atât o funcție de vicepreședinte la Consiliul Județean, ci constituirea unei majorități care să asigure o funcționare în linii normale pentru patru ani de zile. Întrucât nu, și nu e o declarație nici politicianistă și nici ironică, nu vrem să oprim dezvoltarea județului, noi, grupul PNL, nu facem nici o propunere pentru funcția de vicepreședinte. Suntem prezenți, asigurăm cvorumul, dar nu participăm la vot”, a spus Vasile Tofan.

La rândul său, liderul consilierilor județeni ai AUR, Ionel Vasiliu, a spus că această formațiune politică nu face nicio nominalizare pentru cele două funcții, având în vedere că nu are alianțe nici cu PSD, nici cu PNL. „Partidul AUR nu va face nicio propunere deoarece nu formăm o alianță nici cu PNL, nici cu PSD, la fel cum am afirmat și în trecut. Suntem pentru dezvoltarea județului Suceava, vom lucra și vom discuta punctual fiecare proiect benefic pentru cetățeni și sperăm la o bună colaborare cu toate formațiunile politice. Dar la fel cum am și văzut, dumneavoastră aveți o înțelegere și la nivel național și cred că vă veți descurca cu acești vicepreședinți”, a spus Ionel Vasiliu.

În urma voturilor, Stelian Simeria a fost votat de 21 de consilieri județeni, în timp ce Nicolae Robu a avut 20 de voturi, cei doi fiind astfel noii vicepreședinți ai Consiliului Județean Suceava.

Gheorghe Șoldan: „Împreună, vom lucra pentru a răspunde nevoilor sucevenilor, pentru a atrage cât mai multe investiții”

După vot, președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, i-a felicitat pe cei doi, precizând că aceștia sunt colegi cu care a colaborat îndeaproape, în special în ultimele luni, de când a preluat mandatul de președinte al Consiliului Județean Suceava. „Împreună, vom lucra pentru a răspunde nevoilor sucevenilor, pentru a atrage cât mai multe investiții și pentru a realiza proiecte importante destinate tuturor locuitorilor județului.

De precizat că Stelian Simeria, în vârstă de 47 de ani, este de profesie economist, este căsătorit și tată a doi copii. „Este un bun comunicator, cu competențe valoroase în organizare și leadership și o vastă experiență în management, dobândită atât în mediul privat, cât și în cel public”, a arătat Șoldan. Pe parcursul carierei, Stelian Simeria a ocupat funcții precum manager de firmă, inspector în cadrul Consiliului Național al Audiovizualului și, din mai 2023 până în septembrie 2024, comisar-șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Suceava.

Celălalt vicepreședinte al CJ Suceava, Nicolae Robu, are 45 de ani și este profesor. Absolvent al Facultății de Istorie-Geografie, cu studii aprofundate în Istoria Românilor, Nicolae Robu este, din 2012, directorul Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare” din Cajvana. Profesor de istorie, cu grad didactic I, Nicolae Robu a promovat în mod constant colaborarea cu școlile din nordul Bucovinei și Republica Moldova. De asemenea, el este membru activ al Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Nicolae Robu este căsătorit și are trei copii.

„Cu o echipă formată din oameni care pun interesele județului pe primul loc, sunt convins că vom reuși să atragem mai multe fonduri, să dezvoltăm infrastructura și să asigurăm sucevenilor condiții mai bune de trai. I-am propus pe cei doi vicepreședinți pentru determinarea lor de a realiza, alături de mine, proiecte importante pentru județul nostru. Sunt oameni care înțeleg că Suceava are nevoie de proiecte mari, de colaborare și de acțiuni concrete. Împreună cu primarii din județ, cu reprezentanții tuturor instituțiilor și cu sprijinul consilierilor județeni, ne vom concentra exclusiv pe dezvoltarea județului Suceava. Acesta este un angajament pe care l-am luat față de suceveni pe 9 iunie 2024 și pe care îl vom respecta cu toată responsabilitatea”, a încheiat Gheorghe Șoldan.