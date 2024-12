Rezultatele din Liga Campionilor, pe sfârșit de an, deci și de fază a unicei grupe-gigant, dacă-mi permiteți această denumire, încep să reintre în normal. Favoritele dovedesc mai multă responsabilitate, aliniază echipe de start mai aproape de formulele de bază, de unde și alt nivel de implicare. Sigur, există o excepție de marcă, despre care am mai vorbit de curând la această rubrică, Manchester City. Degeaba s-a autoexorcizat Pep Guardiola, echipa a reacționat relativ în Premier League, însă iată că în Liga Campionilor continuă degringolada. Se va studia acest fenomen la înaltele universități ale fotbalului, atunci când vor fi înființate. De data asta a fost un 0-2 sec pe terenul lui Juventus. Adversara reprezintă un nume greu, de acord, dar alb-negrii sunt departe de perioada lor de glorie. De exemplu, înaintea acestui meci Juve se afla la egalitate de puncte cu City, cu linii de clasament identice, iar în urma victoriei torinezii au urcat pe locul... 14! Vă dați seama unde se află City? Pe 22, da, adică doar 3 poziții deasupra locului 25 care nu duce nicăieri. Pe care se află nimeni alta decât PSG! Iar parizienii se cheamă că au săltat în clasament, fiindcă vin după o victorie clară cu 3-0 la Salzburg. Și nu mai e mult până la încheierea fazei acesteia colective, s-au disputat 6 etape din 8. Probabil că echipele enumerate mai sus, plus Real Madrid – locul 20, deci și ea mai mult decât datoare, vor face pasul spre primăvară, dar cu efort minim și o fază eliminatorie în plus, adică șaisprezecimi. Dacă e cineva care și-a respectat pe deplin statutul și merită toate aplauzele pentru parcursul de până acum, atunci aceasta nu poate fi decât Liverpool, cu victorii pe linie. Nici Barcelona nu e departe, cu o singură înfrângere, apoi urmează un grup compact cu un egal și o înfrângere, care se întinde fix până la locul 8, ultimul care asigură optimile. Între acestea regăsim nume importante ca Arsenal sau Inter, dar și veleitare ca Brest și Lille. Totuși, formatul acesta își face treaba de a proteja cluburile mari, căci deja toate se află pe loc calificabil, cu excepția amintă a lui PSG, dar care și ea va prinde finalmente un loc pe scară. Ne vom convinge la început de 2025.