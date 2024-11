Scor parțial

Primul tur al alegerilor prezidențiale arată o competiție acerbă pentru locul doi, conform primelor exit poll-uri, pentru ora 19:30, care nu include și votanții din diaspora. Conform sondajelor făcute la ieșirea de la urne, pe primul loc s-a plasat candidatul PSD, Marcel Ciolacu, cu 25%, urmat de candidata USR, Elena Lasconi – 18%, candidatul independent Călin Georgescu – 16%, candidatul AUR George Simion- 14% în sondajul CURS, 15% în sondajul Avangarde, candidatul PNL Nicolae Ciucă- 13% în sondajul CURS, 14% în sondajul Avangarde.

Șoldan declară că îi așteaptă pe liberali la masa negocierilor, „după dușul rece” din primul tur

Primele rezultate ale exit poll, cele pentru ora 19:30, au adus bucurie în tabăra PSD, conform declarațiilor președintelui organizației județene, senatorul Ioan Stan, și președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, care și-au exprimat satisfacția că Marcel Ciolacu se află pe primul loc în competiția pentru președinția României.

Ei au mulțumit sucevenilor pentru votul acordat în primul tur și le-au cerut să voteze „cu încredere” candidații social-democrați și la alegerile parlamentare și în turul doi al alegerilor prezidențiale.

Totodată, Gheorghe Șoldan a precizat că, deși la momentul declarației nu era foarte clar cu cine se va confrunta Marcel Ciolacu în turul doi deoarece trei dintre candidați se aflau pe poziții foarte apropiate, speră că partenerii de guvernare, „colegii de pe locul cinci, care au fugit de la masa negocierilor”, să revină „după dușul rece primit”.

„Le mulțumim alegătorilor noștri pentru votul acordat. Ne-am așteptat, știam cu toții că Marcel Ciolacu este pe primul loc, vom vedea cu cine va intra în turul doi. Mesajul președintelui PSD Marcel Ciolacu este că puterea trebuie împărțită. Vor fi purtate discuții și vom vedea ce se întâmplă la parlamentare și pentru turul doi.

Important este ca sucevenii să înțeleagă faptul că PSD își dorește să împartă puterea. Avem o coaliție de guvernare și chiar dacă colegii care astăzi au ieșit pe locul cinci au fugit de la masă, au fugit de la negocieri, sper ca după această seară au avut un duș rece și vor înțelege că trebuie să ne gândim la stabilitate. Avem nevoie de predictibilitate, de o economie stabilă și atunci avem nevoie de o poziție din care să împărțim puterea. Ne dorim să facem tot ce este nevoie pentru turul doi, mă bazez pe votul sucevenilor și la parlamentare pentru că noi, cei din administrație, atât eu cât și domnul primar Vasile Rîmbu avem nevoie de o echipă puternică de parlamentari, să aducem cât mai multe proiecte pentru județul Suceava, pentru municipiul Suceava și celelalte comunități din județ. Sperăm ca și în turul doi sucevenii să ne dea votul de încredere pentru Marcel Ciolacu”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Resemnare în sediul PNL Suceava

Anunțarea rezultatelor primelor exit poll-uri a fost primită cu resemnare în sediul PNL Suceava. Clasarea pe locul cinci a candidatului liberal Nicolae Ciucă în primul tur al alegerilor prezidențiale i-a dezamăgit pe liberalii care se aflau în sediul la ora 21:00, la închiderea urnelor. În sala de ședințe a PNL Suceava erau prezenți câțiva membri de partid care au privit cu uimire primele rezultate ale alegerilor prezidențiale. După anunțarea exit poll-urilor, liderii PNL Suceava nu au ieșit pentru a face declarații cu privire la aceste rezultate.

Liderii AUR Suceava sunt convinși că George Simion este în turul al doilea

Anunțarea primelor rezultate a fost primită cu bucurie la sediul AUR Suceava, liderii județeni fiind convinși că George Simion este în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. „Suntem bucuroși că am ajuns în turul doi. George Simion este în turul doi. Sondajele interne ne aduc în turul doi. Nu avem cifrele finale, dar pot spune că sentimentul este unul plăcut, de mulțumire. Am muncit cu toții extrem de mult, suntem obosiți, dar am avut un target pe care ni l-am atins. George Simion este în turul 2 și asta ne convine de minune. Am avut multe probleme pe teren. Aici, la Suceava, scorul față de cel național este un pic mai mult, din punct de vedere al prezenței la vot, dar sucevenii au o deschidere față de schimbarea președintelui țării cu un patriot și asta ne bucură enorm. Rezultatele sunt fantastice, pentru că exit poll-ul intern ne arată că suntem acolo. Suntem bine și asta ne bucură”, a spus coordonatorul organizației județene AUR Suceava, Ionel Vasiliu.