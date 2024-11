Alegeri

Prim-vicepreședintele Organizației Județene Suceava a PNL, deputatul Ioan Balan, a votat duminică pentru o Românie prosperă și unită. Ioan Balan s-a prezentat la urne la secția de votare de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, fiind întâmpinat de un număr semnificativ de membri ai Organizației Municipale Suceava a PNL. Alături de Ioan Balan au fost prezenți și președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, precum și deputatul Bogdan Gheorghiu. „Am votat și eu, astăzi, aici, cu gândul că am votat cu omul cel mai onest, cu omul cel mai potrivit dintre toți candidații care s-au prezentat, astăzi, la vot. Cred că cel cu care am votat eu astăzi și cu care a votat echipa liberală este omul care ne poate da siguranța, așa cum a mai făcut-o, unei Românii prospere, unei Românii unite, unei Românii care să ne facă cinste în Europa. Am votat cu omul cel mai apropiat de Suceava, de bucovineni”, a transmis Ioan Balan. La rândul său, Gheorghe Flutur, a declarat: „Eu sunt convins că prim-vicepreședintele PNL Suceava, Ioan Balan, a votat ca și mine, pentru unitate, pentru prosperitate, pentru siguranța românilor, a votat pentru drumul occidental, de bunăstare, al acestei țări și a votat pentru un președinte echilibrat. Asta am făcut-o eu, dar cred că întreaga echipă liberală. Apreciez foarte mult, aici, la Suceava, foarte mulți susținători și membri PNL au venit la secția de votare cu noi. O organizație care s-a regenerat foarte puternic la Suceava, o organizație liberală de toată isprava și scorul bănuiesc că va fi pe măsură”.