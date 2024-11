Cioburi de metaforă

În ziua de 16 noiembrie 2024 s-a desfășurat - la Muzeul Memorial ,,Mihail Kogălniceanu’’ Iași - evenimentul de lansare a cărții ,,No, ghini’’, autor prietenul Ioan TODERAȘCU din Costești - Vaslui, carte pe care am fost invitat s-o prezint în fața unui public deosebit, alcătuit din persoane avizate, cei prezenți apreciind așa cum se cuvine epigramele din respectivul volum, râsetele și ropotele de aplauze fiind prezente pe toată durata acestei reușite manifestări culturale. Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, în parteneriat cu Societatea Scriitorilor Fără Frontiere au fost organizatorii respectivului eveniment moderat, cu pricepere, de către doamna Elena Mândru, președintele respectivei organizații scriitoricești.

Vreau să-i amintesc pe colegii epigramiști Vasile Vajoga, Vasile Larco, Nicu Stancu și Ioan Frențescu, care au reușit să aducă zâmbete pe buzele celor prezenți prin intervențiile de mare efect, dar și pe doamna prof. Maria Apetroaie – redactor-șef al revistei ,,Moldova literară’’ - pe doamna Ana Ștefănică - ne-a încântat sufletele cu melodii deosebite! - pe doamna Elena Sârghe, pe doamna Felicia Popescu, pe domnul Ovidiu Raul Vasiliu, pe domnul Constantin Anton, pe domnul Titi Nechita, precum și pe doamna muzeograf Mihaela Tudose, omul casei. Au fost, desigur, mulți alții, care au recitat și s-au bucurat, lăudând autorul pe care - no, ghini! - îl mai laud o dată și eu, felicitându-l pentru frumoasa realizare. Pe toți cei prezenți în aristocratul spațiu din salonul boierului Kogălniceanu, îi asigur de prețuire și abia aștept să-i reîntâlnesc!

Dragi prieteni ai rubricii ,,Cioburi de metaforă’’, am selectat, pentru astăzi, câteva epigrame din cartea cu pricina, fiind convins că vor pătrunde sufletele domniilor voastre, înveselindu-vă gândurile…

LA O MANIFESTARE CULTURALĂ

Atent ca dânsul cred că altul nu-i,

,,Respect, maestre!’’, spune orișicui,

Nutrind Speranța - devenită țel -

Că-i va răspunde cineva… la fel!

CANDIDAȚII ÎN CAMPANIA ELECTORALĂ

Îi privesc c-un soi de detașare,

Ba chiar mă amuză, într-un fel,

Cum își dau cuvântul de onoare

Și rămân, pe urmă, fără el!…

CONJUGALĂ

În căsnicie sunt independent,

Fiind dotat cu multă chibzuință

Și fiecare lucru, evident,

Îl fac independent… de-a mea voință!

PREȘEDINTELE RUSIEI, DUPĂ INVADAREA UCRAINEI

Discursul său către popor

A fost așa convingător,

Încât mi-am zis, în gând: Ptiu, drace,

Păi, rușii luptă pentru pace!

PRIMA ÎNTÂLNIRE CU PRIETENA MEA DE PE FACEBOOK

Chit că doamna e drăguță,

Uluirea mea-i deplină:

Îmi spusese că-i plinuță

Și când colo-i… arhiplină!

ASCENSIUNE POLITICĂ

Faptul e paradoxal:

Unora le crește fala

Invers proporțional

… Cu morala!

SCHIMBARE ÎN RELAȚIILE CU MAMA SOACRĂ

Chit că-și mai ieșea din fire,

De vreo patru luni încoace

N-a avut nicio ieșire…

Odihnească-se în pace!

DE OCHII LUMII, LA VÂRSTA A TREIA

Cum mai țin și-acum la etichetă,

Ca să-atrag priviri admirative,

Eu îmi iau, alături de rețetă,

Și vreo șapte-opt prezervative!

LA ÎNMORMÂNTARE

Ca și preotul din sat

Dascălul e cam ciudat,

Căci, în timp ce lumea-i frântă,

Ambii… cântă!

SCOPUL SCUZĂ MIJLOACELE

În curând va fi și vila gata,

C-au muncit de le-a ieșit și untul:

El, făcând comerț cu ridicata,

Ea, făcând amor cu amănuntul!

MISS EPIGRAMA

Să fie grațioasă și șarmantă

Precum ar fi o tânără cu nuri,

Să aibă prozodie, rime, poantă,

Sau - mai pe șleau - să n-aibă vergeturi!

Până săptămâna viitoare vă doresc să fiți iubiți, iubind!