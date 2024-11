Alegeri

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a votat duminică pentru „o Românie pentru toți, nu doar pentru unii”. Emanuel Ungureanu a votat la o secție de vot din municipiul Suceava, din cartierul George Enescu, alături de el fiind prezent primarul orașului Milișăuți, Vasile Cărare. „Îndemnul meu la vot se adresează în special tinerilor și familiilor tinere.

Ca tată de fată și profesor, i-am îndemnat pe suceveni să iasă la vot! Încă 10 ani pierduți ar însemna o catastrofă pentru viitoarea generație!

Vă indemn să veniți la vot și duminica viitoare, în 1 Decembrie, candidez locul 1 la Camera Deputaților în Suceava, locul drag unde m-am născut și am copilărit.

Am votat în secția 20, de la Școala Generală nr. 4 din Suceava, la 100 de metri de blocul unde am locuit, în Cartierul George Enescu, unde am trăit o copilărie plină de peripeții.

Îi mulțumesc frumos primarului orașului Milișăuți, Vasile Cărare, pentru că m-a însoțit astăzi la secția de vot, pentru a transmite un mesaj comun puternic către suceveni să-și exercite dreptul suveran la vot pentru o țară condusă de un om cinstit și muncitor!

Haideți la vot, e sărbătoarea noastră, a voastră!

Haideți să construim împreună o Românie pentru toți, nu doar pentru unii!”, a transmis Emanuel Ungureanu.

Comandat de USR Suceava

Realizat de SC Interpress SRL

CMF11240015, Tiraj2115