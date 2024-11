„Novaoptic Suceava - 25”, un vis transformat într-o poveste de succes, bazată pe profesionalism, calitate și empatie

Clinica Oftalmologică Novaoptic a împlinit în această toamnă 25 de ani de când diagnostichează și tratează în mod personalizat afecțiunile oftalmologice ale sucevenilor și nu numai.

În anul 1999, o echipă de profesioniști în domeniul oftalmologiei condusă de dr. Cristina David a pus bazele Clinicii Novaoptic, ce avea să devină un punct de referință în sănătatea vederii.

Astăzi, Clinica Novaoptic sărbătorește cu mândrie 25 de ani de experiență, inovație și angajament față de sănătatea ochilor pentru copii, adulți și seniori.

Ne-am dorit să oferim pacienților din Suceava un diagnostic precis, cu aparatură modernă, un tratament adecvat, într-un cadru profesional, plăcut și empatic în care oamenii să se simtă bine. Ne-am preocupat an de an să investim în tehnologie, în echipamente performante pentru diagnosticul precoce al afecțiunilor oftalmologice.

Începând din 2005, la Clinica Novaoptic, mii de pacienți au beneficiat de operații care

le-au redat vederea:operații de cataractă, operații de glaucom, operații pentru afecțiuni ale pleoapelor, tratamentul afecțiunilor retiniene (retinopatia diabetică și degenerescența maculară) prin injecții intravitreene. Operațiile de cataractă cu implante de cristalin premium redau vederea integral, atât la distanţă, cât şi la citit, reducând dependenţa de ochelari.

Pionieri în investigații inovatoare

Pentru prima dată în Suceava, am introdus procedee inovatoare: tratamentul LASER al afecţiunilor retiniene; Angiografia OCT, o nouă abordare non-invazivă pentru vizualizarea vascularizaţiei retinei, fără substanţă de contrast; Tomografia în coerenţă optică OCT, metodă de investigaţie modernă, 3-D, neinvazivă, pentru diagnosticul glaucomului şi afecţiunilor retinei; Biomicroscopia ultrasonică, o metodă neinvazivă foarte performantă de examinare a polului anterior; Ecografia oculo-orbitară; Biometria oculară optică şi ultrasonică pentru calculul puterii implantului de cristalin la operaţia de cataractă; Câmpul vizual computerizat pentru diagnosticul glaucomului şi afecţiunilor nervului optic; Topografia corneană, foarte utilă la diagnosticarea keratoconusului şi în adaptarea lentilelor de contact speciale.

Din 1999, de la deschidere și până în prezent, am consultat mii de copii, adulți și bunici. Deoarece clinica Novaoptic este complet digitalizată, fiecare pacient are păstrat întregul istoric medical.

Unii adulți sunt pacienții noștri de când erau copii, iar clinica Novaoptic este dedicată astfel întregii familii.

Consultanță oferită de profesioniștii vederii

Echipa noastră medicală este reprezentată de: dr. Cristina David, dr. Ioana Poiată, dr. Corina Lupaşcu, dr. Angela Buznean, dr. Daniela Drăgan, dr. Mădălina Anton, dr. Cătălin Anton, dr. Sabina Giurcă, dr. Aniela Duciuc, dr. Cristina Tiron, dr. Cristian Postolache,

Dorința de a deveni mai buni, învățarea continuă, pasiunea și consecvența au contribuit la succesul și longevitatea Novaoptic.

Ne îmbogățim cunoștințele și expertiza profesională prin participarea la seminarii de instruire teoretică și practică, la schimburi de experiență în domeniul medical, precum și prin participarea activă la congrese naționale și internaționale de specialitate.

Departamentul de optică medicală s-a dezvoltat constant pentru a oferi cele mai noi soluţii de corectare a vederii, prin produse de calitate, consultanţă profesională de top şi accesul la cele mai moderne echipamente computerizate pentru realizarea ochelarilor.

Precizia măsurătorilor efectuate pentru a comanda cele mai avansate lentile (progresive personalizate) este garantată de VisuReal și Visioffice, sisteme de ultimă generație, cu o acuratețe deosebită în măsurarea tuturor parametrilor optici ai ochelarilor.

Novaoptic se implică în activități de voluntariat, de educație medicală și screening în rândul copiilor din grădinițe și școli, pentru că orice deficiență vizuală depistată până la vârsta de 7 ani se poate corecta mult mai ușor.

Campania „Vedere clară, ochi sănătoși” a devenit o tradiție. Începută din anul 2005, acțiunea se înscrie în programul de sănătate a vederii, alături de Clubul Lions Suceava și Inspectoratul Școlar Județean Suceava.

La Novaoptic suntem o familie mai mult decât o echipă

Construită cu dragoste, cu pasiune, cu responsabilitate și respect față de om, de pacient, Novaoptic reușește să fie parte din comunitate nu doar prin serviciile medicale oferite, ci și prin implicarea, susținerea și promovarea unor evenimente culturale la nivelul municipiului. Suntem parteneri și sponsori ai unor evenimente importante, precum: Festivalul Internațional Zilele Teatrului „Matei Vișniec”, Festivalul de muzică simfonică și operă SymphOpera Fest, „Femei de Succes – performanță la superlativ” etc.

Novaoptic se implică activ în acțiuni umanitare inițiate de Clubul Lions Suceava, Fundația Umanitară ASSIST, dar are și propriile campanii, destinate în special copiilor.

La Novaoptic suntem o familie mai mult decât o echipă, toți animați de pasiunea pentru oftalmologie. Lucrăm împreună, ne susținem și ne ajutăm reciproc, învățăm unii de la alții și suntem mereu atenți la nevoile pacienților. Ne place să petrecem timp împreună, să organizăm teambuilding-uri și ne bucurăm de multe acțiuni împreună.

5 centre în județele Suceava și Botoșani

În prezent, Novaoptic este reprezentată de 5 centre în județele Suceava și Botoșani:

Novaoptic Suceava, str. Petru Rareș 41, tel. 0724 232 668

Novaoptic Suceava, b-dul G. Enescu 9A, tel. 0724 232 664

Novaoptic Suceava, str. Mihai Viteazul 21, tel. 0723 232 611

Novaoptic Botoșani, str. Primăverii 10, tel. 0724 232 667

Novaoptic Botoșani, Piața Revoluției 13, tel. 0724 232 694

Partenerii noștri în domeniul opticii (Hoya Lens România, grupul Luxottica-Essilor, MDD reprezentant Kering, United Vision România) sunt încă o garanție a calității oferite pacienților Novaoptic, pentru care ne străduim permanent să rămânem un punct de referință în domeniul sănătății vederii.

În acest moment aniversar, ne gândim cu căldură și recunoștință la dumneavoastră, pacienții și clienții noștri. Vă mulțumim pentru încrederea, sugestiile și încurajările oferite în acești 25 de ani.

Suntem motivați și pregătiți să punem toată experiența în susținerea angajamentului nostru pentru sănătatea ochilor dumneavoastră, pentru redarea și menținerea calității vederii.

Prof. dr. Adrian Graur, Rector USV (2004 – 2012):

„Pentru sănătatea vederii, recomand cu căldură Clinica Novaoptic. În iunie 2009, am simțit că ceva nu era în regulă cu ochii mei și am apelat la serviciile Clinicii Novaoptic. Am fost consultat de doamna dr. Cristina David, iar diagnosticul a fost prompt și corect: dezlipire de retină.

Pentru că fiecare minut conta enorm, doamna doctor David m-a programat de urgență la Clinica Retina din București, unde am fost operat imediat cu succes. De la acel moment au trecut deja mai bine de 15 ani și profesioniștii Clinicii Novaoptic îmi sunt în continuare alături și mă ajută să văd lumea mai clar.

Mulțumesc, Novaoptic, pentru fiecare diagnostic corect, pentru fiecare intervenție reușită și pentru fiecare zâmbet pe care mi l-ați oferit ori de câte ori v-am trecut pragul.

La cât mai mulți ani de profesionalism și dedicare pentru sănătatea ochilor noștri!”

Dr. Irina Badrajan, medic de familie, secretar Comisie Colegiul Medicilor Suceava:

„Când vorbești de Novaoptic în mod reflex continui cu numele Cristinei David, acel medic care a ridicat profesionalismul la rang de vocație.

Dr. Cristina David a înțeles de la început că suferința umană nu e o noțiune abstractă, ci o responsabilitate care necesită o profundă înțelegere și apropiere de om. Acest lucru se reflectă în modul în care întregul colectiv de la Novaoptic este organizat și funcționează cu succes de 25 de ani.

La mulți ani!

Prof. Elena-Manuela David, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava:

„Novaoptic– 25 de ani de când în Suceava, doamna dr. Cristina David m-a făcut conștientă de faptul că, în educație, vederea este vitală pentru capacitatea de a ne putea concentra pe cărți și a înțelege materialele vizuale utilizând concomitent cititul și calculatorul.

Eleganța cu care Novaoptic m-a susținut în a fi profesor oferindu-mi claritate și acuratețea vizuală a fost un factor important în succesul meu profesional, deoarece protejarea ochilor de radiațiile UV mi-a permis să lucrez confortabil.

La mulți ani, Novaoptic!”