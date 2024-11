În vremurile actuale, tot mai mulți bărbați și femei sunt supraponderali. Potrivit autorităților medicale și companiilor de asigurări, acești oameni sunt predispuși către afecțiuni fizice grave. Greutatea în exces reprezintă un mare pericol pentru sănătate și pentru longevitate. Aceleași autorități afirmă că un om supraponderal este mai predispus să facă boli cronice și chiar fatale decât un om cu o greutate normală. Supraponderalul riscă, cu cât urcă în vârstă, să aibă tot mai multe probleme fizice și emoționale. Mai întâi de toate, el se simte în permanență obosit din cauza kilogramelor în exces pe care trebuie să le poarte. Să spunem că o persoană are un exces de greutate de 12 kilograme. Imaginează-ți ce înseamnă să porți tot timpul cu tine o valiză care cântărește 12 kilograme! În scurt timp te va durea tot corpul și te vei simți epuizat.

Oamenilor obezi le lipsește de regulă energia și ambiția de a face activități fizice. Cei mai mulți dintre ei preferă să se așeze pe primul scaun care le iese în cale și să stea pe el până când viața îi obligă să își îndeplinească îndatoririle importante. Persoanele supraponderale au dificultăți de respirație, căci grăsimea apasă pe plămânii lor, împiedicându-i să își exercite în mod normal funcțiile. De aceea, la cel mai mic efort aceste persoane își pierd suflul.

Corpul unui om supraponderal conține 1,6 kilometri de vase sanguine suplimentare pentru fiecare jumătate de kilogram de grăsime excesivă. Aceste vase încearcă să hrănească țesutul gras în exces. În mod evident, povara așezată pe inimă, plămâni și pe celelalte organe ale corpului de kilogramele în exces este uriașă. Nivelul zahărului din sânge, pulsul și presiunea sanguină cresc automat în cazul supraponderalilor, provocând numeroase daune și putând conduce la atacuri de cord, la atacuri cerebrale și la moarte.

Statisticile companiilor de asigurări arată dincolo de orice îndoială că oamenii supraponderali trăiesc mai puțin și sunt mai predispuși la boli cronice, din cauza condiției lor nenaturale. Oricum am lua-o, greutatea în exces este periculoasă. La ora actuală există o veritabilă epidemie de obezitate în lume, în state precum America există o abundență de alimente și de restaurante de tip fast-food (la minut). Oamenii mănâncă prea mult și prea des, pur și simplu pentru a-și satisface poftele. În Statele Unite, alimentația este cel mai popular sport. La petreceri și la reuniunile familiale, tendința este de a servi și de a consuma prea multă mâncare.

La rândul lor, pauzele de cafea îi stimulează pe oameni să ia gustări între mesele principale. Oamenii consumă mult prea multe dulciuri, înghețate, shake-uri cu lapte și chimicale, crenvurști (hot dog), hamburgeri, cartofi prăjiți, pizza și multe alte astfel de alimente nesănătoase, adeseori între mesele principale. Mai există apoi bufetele suedeze, banchetele și cinele festive, care promovează la rândul lor supraalimentația. Mecanicismul epocii în care trăim se reflectă din plin în modul nostru de viață. Mâncăm tot timpul în mod mecanic și nu ardem suficiente calorii prin exerciții și prin activități fizice. Automobilele au înlocuit complet mersul pe jos. Oamenii stau mult prea mult pe scaun. Copiii sunt nevoiți să stea ore în șir la școală, după care uită de ei în fața televizoarelor sau a calculatoarelor. Chiar și adulții petrec nenumărate ore în fața calculatorului, la televizor, la spectacole, concerte și meciuri sportive. Acest mod de viață sedentar și nesănătos contribuie din plin la epidemia din ce în ce mai răspândită de obezitate.

Foarte mulți oameni supraponderali țin cure de slăbire pe termen scurt, care dau rezultate pe termen la fel de scurt. Există tot felul de cure: dieta bogată în proteine, dieta săracă în carbohidrați, dieta disociată, etc. Numai în Statele Unite, industria produselor pentru curele de slăbire are vânzări anuale de 40 de miliarde de dolari. Revistele și ziarele recomandă întotdeauna o dietă sau alta pentru a slăbi rapid. Toată această varietate este frustrantă pentru omul de rând, care nu mai știe ce dietă să urmeze. Postul este singura dietă absolut naturală, științifică și sănătoasă, care poate conduce la reducerea rezonabilă a greutății corporale. După 2-3 zile de post, senzația de foame dispare. Începând din cea de-a treia zi nu mai există pofte alimentare. Oamenilor care țin cure de slăbire bazate pe un număr redus de calorii, le este tot timpul foame, iar mintea lor nu își dorește altceva decât să mănânce până nu mai poate. În schimb, după un post de 2-3 zile senzația de foame dispare complet, stomacul se contractă, iar experiența devine de-a dreptul plăcută. Corpul respiră mai ușor, se simte mai ușor, se mișcă mai ușor, gândește mai limpede – și astfel încep să apară miracolele. Este indicat ca persoanele supraponderale să urmeze aceste sfaturi sub îndrumarea și supravegherea medicului.

